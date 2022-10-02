|
В Тамбовской области обновляют дороги к туристическим объектам
Сегодня, 10:20
Комментариев: 0
Версия для печати
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на территории области приводят в нормативное состояние дороги, ведущие к туристическим местам.
В этом дорожно-строительном сезоне по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» сданы в эксплуатацию после ремонта два участка автомобильной дороги регионального значения протяжённостью 33 км, ведущие к одной из главных достопримечательностей Тамбовской области – Музею-заповеднику С.В. Рахманинова. Он является крупнейшим центром сохранения культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижёра Сергея Васильевича Рахманинова. В следующем году, когда будет отмечаться 150-летие великого композитора, маршрут в Ивановку станет еще более востребованным.
Много туристических достопримечательностей расположено на главной улице областного центра – Советской: областная картинная галерея, памятники Зое Космодемьянской, танку «Тамбовский колхозник», Дом-музей Г.В. Чичерина, духовная семинария и другие. В ходе ремонта обновили не только дорожное покрытие, но и тротуары.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.