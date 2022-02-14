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На дороги в Тамбовской области потратят более 6 млрд. рублей
Сегодня, 09:48
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В Тамбовской области в 2022 году в общей сложности на дорожное строительство по всем программам будет потрачено 6019,6 млн рублей, что на 350 млн рублей больше, чем в прошлом.
В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного и регионального значения, а также ремонт аварийных и предаварийных мостов в Тамбовской области выделено 1,373 млрд рублей. За счет этих средств в текущем году отремонтируют 68 км автомобильных дорог и 186,2 погонных метров мостов. Также на территории города Тамбова проведут работы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, ведущих к социально значимым объектам.
В список объектов ремонта вошла улица Советская – центральная улица областного центра, ведущая ко многим учебным, культурным, государственным учреждениям, паркам и скверам.
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