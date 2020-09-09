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За счет областного бюджета построят 90 км тротуаров
Вчера, 10:39
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Из бюджета Тамбовской области дополнительно направлено 247,5 млн рублей на строительство 90 км тротуаров вдоль дорог с интенсивным движением. Такие солидные денежные вливания связанны с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Для обеспечения безопасности дорожного движения, снижения количества ДТП с участием пешеходов, их комфортному и безопасному передвижению сформирован план мероприятий по устройству тротуаров вдоль автомобильных дорог», - заявили в управлении автомобильных
дорог Тамбовской области.
Фото – «Новый Тамбов»
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