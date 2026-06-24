Тамбовский бизнес предложил сделать искусственный интеллект инструментом развития российского АПК

— ИИ — это не технологическая мода и не будущее, которое когда-нибудь наступит. Это инструмент, который уже сегодня ускоряет решения агронома, логиста, коммерческого менеджера и руководителя предприятия. Наибыстрейший эффект он даёт там, где не нужно ничего монтировать — в управленческих и офисных процессах, — отметил он.

Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин выступил на заседании Федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которое проходит в Белокурихе Алтайского края под председательством главы РСПП Александра Шохина. Главной темой его доклада стало применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, агросервисе и зерновой логистике.По словам Максима Жалнина, искусственный интеллект уже перестал быть технологией будущего и сегодня становится одним из главных инструментов повышения эффективности предприятий.В качестве примеров успешного применения искусственного интеллекта были названы автономное управление сельхозтехникой, мониторинг животноводства, прогнозирование урожайности, оптимизация внесения удобрений и управление логистикой.Максим Жалнин подчеркнул, что внедрение ИИ не требует обязательных крупных инвестиций в оборудование. По его мнению, уже сейчас предприятия могут использовать интеллектуальные системы для подготовки коммерческих предложений, анализа данных, документооборота и планирования.Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам информационной безопасности. Председатель тамбовского Союза промышленников предложил разделять работу с открытыми данными и конфиденциальной информацией, которая должна храниться во внутренних защищённых системах предприятий.По итогам выступления Максим Жалнин направил предложения в меморандум президента РСПП Александра Шохина. Среди инициатив — развитие региональных центров компетенций по искусственному интеллекту, создание отраслевых стандартов и обучение руководителей работе с современными цифровыми технологиями.Напомним, в мае этого года при Союзе промышленников и предпринимателей Тамбовской области был создан комитет по развитию технологий искусственного интеллекта, который должен координировать взаимодействие бизнеса, науки и органов власти в этой сфере.