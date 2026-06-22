Суд временно заморозил взыскание штрафа в 140 млн рублей с тамбовского сахарного завода 0 Арбитражный суд Тамбовской области приостановил действие решения Федеральной налоговой службы о взыскании штрафа с ООО «Кристалл» из Кирсанова. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о штрафе в размере 139,7 млн рублей, который налоговый орган начислил компании по итогам проверки

В новом микрорайоне Тамбова планируют построить торгово-развлекательный центр 0 В Тамбове рассмотрели проект строительства нового торгово-развлекательного центра на улице имени Савостьянова. Его представили на последнем заседании Градостроительного совета при администрации города, сообщили в комитете архитектуры и градостроительства. Новый объект планируют разместить в одном

Власти Тамбовской области объяснили причины очередей на АЗС резким ростом спроса на топливо 0 В правительстве Тамбовской области заявили, что регион полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, а временные перебои на отдельных автозаправочных станциях связаны с логистическими особенностями и резким увеличением спроса со стороны автомобилистов. Как сообщили в региональном

Тамбовские компании стали финалистами федеральной премии «Агролидер-2026» 0 Два предприятия Тамбовской области вошли в число финалистов Национальной аграрной премии «Агролидер-2026» — федерального отраслевого конкурса, организованного Международной школой агробизнеса и объединяющего представителей агропромышленного комплекса со всей страны. В финальный список номинантов

Подрядчика капремонта школы под Тамбовом внесли в реестр недобросовестных поставщиков 0 Тамбовское управление ФАС включило компанию ООО «ТИСА ЛТД» из Республики Северная Осетия — Алания в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Причиной стало ненадлежащее исполнение контракта на капитальный ремонт Комсомольской средней школы в селе Селезни Тамбовского муниципального

В Тамбове чиновников и глав муниципалитетов начали обучать «бережливому управлению» по методикам «Росатома» 0 В здании правительства Тамбовской области 23 июня стартовала двухдневная стратегическая сессия «Лидеры и проводники изменений. Регион. Тамбовская область». Как сообщает деловое издание «Вердикт», участниками стали руководители регионального и муниципального уровней — министры, заместители главы

Суд признал незаконными 16 контрактов на ремонт исторической части улицы Советской в Мичуринске 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал недействительными 16 муниципальных договоров, заключённых для ремонта исторической части улицы Советской в Мичуринске. Как сообщает деловое издание «Вердикт», причиной судебного разбирательства стало искусственное дробление единой закупки после расторжения

«Газпром межрегионгаз Тамбов» намерен инициировать банкротство муниципального предприятия, отвечающего за теплоснабжение Строителя 0 ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» заявило о намерении обратиться в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании банкротом МУП «Цнинский хозяйственный центр». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на уведомление, опубликованное на Федресурсе 23 июня. Согласно

В Тамбове откроют первую в России вузовскую кафедру публичной дипломатии 0 Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина станет первым российским вузом, где откроют кафедру публичной дипломатии. Об этом сообщил ректор Павел Моисеев во время международной летней школы «Hablemos con Rusia» («Поговорим с Россией»). Возглавить новое подразделение должна член

С тамбовской строительной СРО взыскали почти 16 млн рублей из-за подрядчика-банкрота 0 Арбитражный суд Тамбовской области обязал Ассоциацию СРО «Тамбовские строители» выплатить почти 16 млн рублей в пользу АО «Транснефть – Дружба». Как сообщает деловое издание «Вердикт», речь идёт о компенсации ущерба, возникшего после нарушений, допущенных тамбовской компанией ООО «ОДИ», которая

Тамбовский Минздрав начал проверку после сообщений о нарушении правил вакцинации детей в Никифоровском округе 0 Министерство здравоохранения Тамбовской области организовало проверку после появления в социальных сетях информации о возможном нарушении порядка вакцинации несовершеннолетних детей в одном из фельдшерско-акушерских пунктов Никифоровского округа. По опубликованным данным, 17 июня 40-летняя

Суд окончательно взыскал с подрядчика более 2,3 млн рублей за сорванный ремонт гидросооружения в Тамбовской области 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании с ООО «ТамбовТехМонтаж» более 2,3 млн рублей в пользу регионального министерства экологии и природных ресурсов. Как сообщает издание «Вердикт», спор возник из-за неисполнения

Тамбов вошёл в первую тридцатку рейтинга миграционной привлекательности российских городов 0 Тамбов занял 26-е место среди 69 российских городов в рейтинге миграционной привлекательности по итогам первого полугодия 2026 года. Исследование подготовил Финансовый университет при Правительстве РФ. При этом в рейтинг не вошли сразу несколько соседних областных центров Черноземья — Белгород,

Инвестиции в сохранение исторических памятников Тамбовской области превысили полмиллиарда рублей 0 В Тамбовской области более чем в два раза вырос объём инвестиций, направленных на сохранение объектов культурного наследия. По итогам 2025 года на эти цели из всех источников финансирования было направлено 556 млн рублей. Работа по сохранению и вовлечению в хозяйственный оборот исторических зданий

Суд отказал «РКС-Тамбов» во взыскании почти 14 млн рублей с подрядчика по реконструкции коллектора на Набережной 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «РКС-Тамбов» в удовлетворении иска к ООО «Техносистема» о взыскании почти 14 млн рублей. Как сообщает деловое издание «Вердикт», спор возник при реализации концессионного проекта по реконструкции магистрального канализационного коллектора на улице

Под Тамбовом к 2027 году построят логистический центр Ozon почти за 1 млрд рублей 0 В пригороде Тамбова планируют построить новый логистический центр маркетплейса Ozon. Проект стоимостью 920 млн рублей реализует воронежский предприниматель и совладелец дорожной компании «СМУ-90» Вардан Агаронян. Об этом со ссылкой на ответ правительства Тамбовской области сообщает «Ъ-Черноземье».

В Тамбовской области 191 млн рублей направят на вывоз мусора, а ещё 100 млн — на достройку дома-интерната 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов внёс в областную Думу законопроект о корректировке регионального бюджета на 2026 год. Документ предусматривает перераспределение средств между отдельными направлениями расходов без изменения общего объёма бюджета. Как следует из пояснительной записки,

Налоговая из Саратова потребовала признать банкротом тамбовскую «Академию воздуха» 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Академия воздуха». С соответствующим требованием обратилась Межрайонная инспекция ФНС России № 20 по Саратовской области. Сумма заявленных требований составляет почти 6,3 млн рублей. Об этом сообщает деловое издание

За 3,9 млрд рублей покупателей не нашлось: сорвались торги по продаже владельца тамбовского спиртзавода 0 Не состоялся аукцион по продаже контрольного пакета акций АО «Амбер Талвис», управляющего спиртзаводом в Тамбовской области. Причиной стало отсутствие заявок от потенциальных покупателей. Об этом говорится в итоговом протоколе торгов. На продажу был выставлен пакет из 62 486 обыкновенных именных

Тамбовчанину назначили ежедневный штраф за отказ снести опасную пристройку к аварийному дому 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с тамбовчанина Гочи Кочишвили судебной неустойки в размере 5 тыс. рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда о сносе самовольной пристройки к многоквартирному дому. Об этом сообщает деловое издание