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В новом микрорайоне Тамбова планируют построить торгово-развлекательный центр
Сегодня, 17:58
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В Тамбове рассмотрели проект строительства нового торгово-развлекательного центра на улице имени Савостьянова. Его представили на последнем заседании Градостроительного совета при администрации города, сообщили в комитете архитектуры и градостроительства.
Новый объект планируют разместить в одном из активно развивающихся микрорайонов областного центра, где продолжается масштабное жилищное строительство. В профильном комитете отметили, что размещение торгового центра предусмотрено утверждённым проектом планировки территории и соответствует её функциональному назначению.
Согласно проекту, комплекс будет состоять из двух частей. В двухэтажном здании разместятся крупные торговые операторы, а в одноэтажной галерее с отдельными входами откроются небольшие магазины и бутики.
Архитектурная концепция предусматривает современный внешний облик с использованием витражного остекления и сдержанной цветовой гаммы. По мнению членов градостроительного совета, новый объект гармонично впишется в существующую жилую застройку и не нарушит архитектурный облик района.
В комитете архитектуры подчеркнули, что строительство торгово-развлекательного центра рассматривается как часть комплексного развития территории и создания необходимой инфраструктуры для жителей нового микрорайона.
В настоящее время проект проходит завершающий этап согласования в министерстве градостроительства и архитектуры Тамбовской области.
Ранее градостроительный совет уже одобрил строительство ещё одного торгового центра — на улице Рылеева, 89Г. Там планируется возвести одноэтажное здание с современным волнообразным фасадом.
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