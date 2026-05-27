В Тамбове старую котельную на набережной Студенца хотят превратить в общественное пространство



Как сообщили в комитете архитектуры и градостроительства администрации города, заброшенное промышленное здание должно стать частью благоустраиваемой территории и перестать быть, как выразились специалисты, «депрессивным пятном» на карте города.



Пока окончательная концепция реконструкции не определена. По словам участников обсуждения, собственник здания ещё не принял окончательного решения о его будущем назначении. При этом объект находится в зоне охраняемого природного ландшафта объединённой охранной зоны объектов культурного наследия, что накладывает дополнительные требования к архитектурным решениям.



Уже известно, что к зданию организуют пешеходный доступ через мост со стороны Студенца, а на берегу появится терраса.



В комитете архитектуры отметили, что при разработке фасадов предлагается использовать элементы индустриальной архитектуры конца XIX — начала XX века. Такой подход позволит визуально связать объект с расположенным рядом памятником архитектуры — бывшим зданием газового завода и электростанции Тамбовской губернской земской больницы, где сегодня работает кафе «Старые стены».



Реконструкция котельной является частью масштабного проекта благоустройства набережной Студенца. Территория площадью 3,4 гектара приводится в порядок после победы Тамбова во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Одним из условий реализации проекта стало участие частного инвестора в восстановлении существующего здания.



Завершить работы по благоустройству набережной планируется до 10 октября 2026 года.



В Тамбове планируют реконструировать бывшую котельную на улице Бориса Фёдорова и включить её в обновлённое пространство набережной реки Студенец. Проект обсудили на заседании градостроительного совета.




