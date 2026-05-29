В Тамбове выбрали лучшую студенческую юридическую работу России

Вчера, 14:08
В Тамбове состоялся финал XIII Всероссийского студенческого юридического конкурса научных работ, собравший участников из разных регионов страны — от Калининграда до Екатеринбурга. Площадкой проведения стал «Стромов-центр» ТГУ имени Г.Р. Державина.

Конкурс организовало Тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов России. В финальную часть вышли лучшие исследования в четырёх номинациях: теория и история государства и права, уголовно-правовые, государственно-правовые и частноправовые дисциплины. Каждому участнику отводилось не более семи минут на защиту своей работы.

Оценивали конкурсантов представители научного сообщества, органов власти, судебной системы и юридических служб региона.

Как отметила заведующая кафедрой конституционного и международного права Державинского университета Наталия Садохина, современные студенческие исследования всё чаще посвящены наиболее актуальным вопросам правового регулирования.

По её словам, среди наиболее востребованных тем сегодня — цифровые технологии, государственное управление, вопросы молодёжной политики и правовое обеспечение социальной поддержки участников специальной военной операции.

Финалисты представили исследования, посвящённые самым разным направлениям права. Студенты анализировали проблемы киберпреступности и деятельности так называемых дропперов, механизмы противодействия подростковой преступности, вопросы конфискации имущества коррупционеров, защиты прав потребителей и развития местного самоуправления.

Начальник правового управления администрации Тамбова Светлана Лаврушина подчеркнула, что многие работы отличались серьёзной научной проработкой и предлагали конкретные решения для совершенствования законодательства.

Победителем конкурса стала студентка Тамбовского государственного технического университета Анастасия Стрельникова. Её исследование было посвящено финансовому мошенничеству и способам борьбы с ним.

За победу в конкурсе студентка получила сертификат на 15 тысяч рублей, который сможет использовать для дальнейшего развития своей научной работы.
В Тамбове состоялся финал XIII Всероссийского студенческого юридического конкурса научных работ, собравший участников из разных регионов страны — от Калининграда до Екатеринбурга. Площадкой проведения стал «Стромов-центр» ТГУ имени Г.Р. Державина. Конкурс организовало Тамбовское региональное

В Тамбовской области появится фиджитал-центр с киберспортом, дронами и автосимуляторами

Вчера, 09:07
0
Тамбовская область вошла в число 23 регионов России, где создадут новые фиджитал-центры — спортивные площадки, объединяющие цифровые технологии и традиционные виды спорта. На оснащение таких объектов Министерство спорта России направит почти 695 млн рублей из федерального бюджета. Сейчас ведомство

В Тамбове обсудили, как превратить креативные идеи в новые рабочие места и проекты

29 мая 2026
0
В Тамбове впервые прошла межрегиональная стратегическая сессия, посвящённая развитию креативных индустрий. На площадке «Точки кипения» ТГТУ представители власти, бизнеса, вузов и экспертного сообщества обсуждали, как использовать творческий потенциал региона для создания новых проектов, рабочих

В Тамбове старую котельную на набережной Студенца хотят превратить в общественное пространство

29 мая 2026
0
В Тамбове планируют реконструировать бывшую котельную на улице Бориса Фёдорова и включить её в обновлённое пространство набережной реки Студенец. Проект обсудили на заседании градостроительного совета. Как сообщили в комитете архитектуры и градостроительства администрации города, заброшенное

В детском саду Тамбовской области обнаружили молочную продукцию с плесенью и дрожжами

29 мая 2026
0
В одном из детских садов Тамбовской области специалисты выявили молочную продукцию, не соответствующую требованиям безопасности. Нарушения были обнаружены в ходе государственного мониторинга качества пищевых продуктов, который в мае 2026 года проводило Управление Россельхознадзора по Рязанской и

В Мичуринске отметили День пограничника автопробегом и церемонией памяти

29 мая 2026
0
В Мичуринске прошли мероприятия, посвящённые Дню пограничника. По традиции праздник начался с автопробега, в котором приняли участие действующие военнослужащие, ветераны пограничной службы, представители общественных организаций и жители города. Одной из первых точек маршрута стало село

Суд отказался возвращать в муниципальную собственность участок «Тамбовдорстроя»

28 мая 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области отказал прокуратуре региона в споре о земельном участке на улице Бастионной в Тамбове. Надзорное ведомство пыталось через суд признать недействительной продажу земли компании «Тамбовдорстрой». Речь идёт об участке площадью 1 401 квадратный метр на улице

Тамбовская компания предложила изменить правила федерального ЭКГ-рейтинга бизнеса

28 мая 2026
0
Компания «ЗАВКОМ-ИНЖИНИРИНГ» из Тамбовской области выступила с инициативами по изменению национального ЭКГ-рейтинга бизнеса («Экология — Кадры — Государство»). Предложения прозвучали на заседании Совета Тамбовской областной Торгово-промышленной палаты. ЭКГ-рейтинг действует в России с февраля 2024

В Тамбовской области хотят развивать школы-хозяйства по примеру Якутии

28 мая 2026
0
В Тамбовской области обсудили возможность создания школ-хозяйств — образовательных учреждений, где обучение сочетается с практической работой и ранней профориентацией школьников. Стратегическая сессия на эту тему прошла 27 мая в Татановской школе агробизнеса. Главной темой встречи стал опыт

В Тамбовской области построят восемь новых вышек сотовой связи в сельских территориях

28 мая 2026
0
В Тамбовской области продолжают развивать мобильную связь и интернет в сельских населённых пунктах. В 2026 году в регионе планируют построить восемь новых базовых станций сотовой связи. На реализацию проекта направят 40 млн рублей. Как сообщили в департаменте цифрового развития, конкурсы уже

В Тамбове ремонтируют четыре городские улицы

27 мая 2026
0
В Тамбове продолжается дорожный ремонт сразу на нескольких улицах города. Работы ведутся на Московской, Бориса Васильева и Чичканова. Подрядчики обновляют не только проезжую часть, но и тротуары, парковки, остановочные карманы и уличное освещение. На улице Московской ремонт проходит на участке от

В Тамбове признали банкротом бывшего топ-менеджера московского Бенифит-банка

27 мая 2026
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом бывшего заместителя председателя правления Бенифит-банка Светлану Суркову. В отношении неё введена процедура реализации имущества. С заявлением в суд обращалось Агентство по страхованию вкладов. По данным агентства, бывший топ-менеджер

В Тамбовской области хотят изменить правила выдачи бесплатной земли многодетным и ветеранам

27 мая 2026
0
В Тамбовской области подготовили новые правила предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям и ветеранам боевых действий. Законопроект уже внесён на рассмотрение и связан с нехваткой свободной земли в регионе. Теперь для получения участка многодетным семьям нужно будет

В Тамбовской области уменьшили объём инвестиций в строительство нового металлургического завода

27 мая 2026
0
В Тамбовской области скорректировали параметры одного из крупнейших промышленных проектов региона — строительства сталелитейного завода компании «Металл сервис» на территории будущей особой экономической зоны «Тамбов». Теперь объём инвестиций оценивается в 6,46 млрд рублей вместо ранее заявленных

Рабочий, пострадавший на стройке ЖК «Рахманинов» в Тамбове, лишился обеих ног

26 мая 2026
0
Стали известны новые подробности тяжёлого несчастного случая на стройке жилого комплекса «Рахманинов» в Тамбове. У 47-летнего рабочего диагностировали частичную травматическую ампутацию правой голени и травматическую ампутацию левой голени. Об этом сообщает «ПроТамбов», ссылаясь на Государственную

Дело экс-губернатора Тамбовской области Максима Егорова передали в Сосновский райсуд

26 мая 2026
0
Уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова поступило в Сосновский районный суд. Бывшего губернатора обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Пока дата первого судебного заседания не назначена. Ранее материалы дела находились в Ленинском районном суде Тамбова,

На тамбовском заводе «Электроприбор» прошло заседание Кадрового клуба Союза промышленников

26 мая 2026
0
В Тамбове на площадке ПАО «Электроприбор» прошло второе заседание Кадрового клуба Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области, сообщает издание «Вердикт». Встреча объединила представителей крупных предприятий, образовательных организаций и кадровых служб региона. Участниками

В Тамбове продолжают обсуждать вопрос о лишении Берстенёва звания почётного гражданина

26 мая 2026
0
В Тамбовской городской Думе продолжается рассмотрение вопроса о возможном лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова». Пока свои предложения по этой теме представили не все депутатские объединения. Об этом говорится в официальном ответе городской Думы. Как сообщил

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

25 мая 2026
0
На оперативном совещании правительства Тамбовской области губернатор Евгений Первышов вручил участнику специальной военной операции Максиму Старцеву высшую региональную награду — звание Почётного гражданина Тамбовской области. Максиму Старцеву 41 год, он житель Моршанского округа и командир

Тамбовчанина арестовали на 14 суток за нацистское приветствие на могиле Тесака

25 мая 2026
0
Уваровский районный суд Тамбовской области назначил 14 суток административного ареста местному жителю Дмитрию Хабарову за публичную демонстрацию нацистской символики и жестов. Информация об этом появилась в судебной картотеке. Как установил суд, 1 августа 2025 года мужчина опубликовал в

В Тамбове проведут единый день консультаций по дачам, домам и догазификации СНТ

25 мая 2026
0
27 мая в Управлении Росреестра по Тамбовской области пройдёт Единый день консультаций для жителей региона. Специалисты Росреестра и филиала ППК «Роскадастр» бесплатно ответят на вопросы, связанные с оформлением земельных участков и жилых домов в СНТ, а также с программой социальной догазификации.
