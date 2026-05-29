В Тамбове выбрали лучшую студенческую юридическую работу России
Вчера, 14:08
В Тамбове состоялся финал XIII Всероссийского студенческого юридического конкурса научных работ, собравший участников из разных регионов страны — от Калининграда до Екатеринбурга. Площадкой проведения стал «Стромов-центр» ТГУ имени Г.Р. Державина.
Конкурс организовало Тамбовское региональное отделение Ассоциации юристов России. В финальную часть вышли лучшие исследования в четырёх номинациях: теория и история государства и права, уголовно-правовые, государственно-правовые и частноправовые дисциплины. Каждому участнику отводилось не более семи минут на защиту своей работы.
Оценивали конкурсантов представители научного сообщества, органов власти, судебной системы и юридических служб региона.
Как отметила заведующая кафедрой конституционного и международного права Державинского университета Наталия Садохина, современные студенческие исследования всё чаще посвящены наиболее актуальным вопросам правового регулирования.
По её словам, среди наиболее востребованных тем сегодня — цифровые технологии, государственное управление, вопросы молодёжной политики и правовое обеспечение социальной поддержки участников специальной военной операции.
Финалисты представили исследования, посвящённые самым разным направлениям права. Студенты анализировали проблемы киберпреступности и деятельности так называемых дропперов, механизмы противодействия подростковой преступности, вопросы конфискации имущества коррупционеров, защиты прав потребителей и развития местного самоуправления.
Начальник правового управления администрации Тамбова Светлана Лаврушина подчеркнула, что многие работы отличались серьёзной научной проработкой и предлагали конкретные решения для совершенствования законодательства.
Победителем конкурса стала студентка Тамбовского государственного технического университета Анастасия Стрельникова. Её исследование было посвящено финансовому мошенничеству и способам борьбы с ним.
За победу в конкурсе студентка получила сертификат на 15 тысяч рублей, который сможет использовать для дальнейшего развития своей научной работы.
