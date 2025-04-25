От теории к практике: в Тамбове обсудили концепцию правовой политики до 2035 года Комментариев: 0



Мероприятие подготовили НИИ государственно-правовых исследований, Институт права и национальной безопасности, а также Институт образования и общественных наук ТГУ им. Г. Р. Державина. К работе подключились Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) в Саратове и Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь. Задача оргкомитета — показать, что эффективные политико-правовые институты строятся на взаимодействии государства и общества.



Конференция прошла в смешанном формате (очно, онлайн и заочно) и собрала свыше 150 участников. К дискуссии присоединились эксперты из более чем 20 городов России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока, а также представители Беларуси и Таджикистана. Программа включала пленарное заседание, круглый стол, четыре секционных заседания и специализированную дискуссионную площадку.



На круглом столе «Правовая политика как результат правового сотворчества… (на примере Концепции правовой политики Тамбовской области до 2035 года)» участники пришли к выводу, что «правовую политику в государстве возможно охарактеризовать как результат правового сотворчества публичной власти и гражданского общества». Модератор д. ю. н. А.В. Малько подчеркнул вклад д. ю. н. В.В. Трофимова в разработку концепции: «Концепция правовой политики Тамбовской области – проект, который предполагает комплексный подход к развитию правовой системы региона и содержит рекомендации и предложения для повышения эффективности работы юридической сферы региона. Особую благодарность выражаю д.ю.н., профессору Державинского Василию Трофимову за его вклад в разработку концепции. Также ценен вклад экспертного состава и представителей юридических учреждений региона. Документ далее будет направлен в аппарат губернатора для рассмотрения. И мы приложим все усилия, чтобы концепция заработала на благо региона и страны в целом».



Особый интерес аудитории вызвали выступления практиков: председатель избирательной комиссии Тамбовской области А.С. Офицеров представил доклад «Защита избирательных прав граждан», депутат Тамбовской городской Думы А.Р. Александров проанализировал «Влияние реформы местного самоуправления…», а адвокаты П.А. Давыдов (Астрахань) и К.Л. Вознесенский (Тамбов) раскрыли тему «Правовое сотворчество в судебной правовой жизни современной России» и другие докладчики.



Под руководством к. социол. н. А. В. Окатова функционировали секция «Социология правового сотворчества» и дискуссия о социальном измерении гражданских инициатив. В программу вошли доклады о манипулятивных техниках политкоммуникации, философско-правовых идеях А. П. Куницына и творческом наследии А. И. Куприна.



Сопредседатель оргкомитета д. ю. н. В. В. Трофимов подчеркнул, что мультидисциплинарное сотрудничество остаётся ключевым для развития правовых исследований. Материалы форума опубликуют в специальном выпуске ежегодника «Государственно-правовые исследования».



Фото: Элеонора Соса На базе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина состоялась V Международная научная конференция «Актуальный вектор государственно-правовых исследований». Форум, проведённый при поддержке гранта Российского научного фонда № 24-28-00271, вёл разговор о том, как публичная власть и гражданское общество способны совместно формировать современное право.Мероприятие подготовили НИИ государственно-правовых исследований, Институт права и национальной безопасности, а также Институт образования и общественных наук ТГУ им. Г. Р. Державина. К работе подключились Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) в Саратове и Национальный центр законодательства и правовой информации Республики Беларусь. Задача оргкомитета — показать, что эффективные политико-правовые институты строятся на взаимодействии государства и общества.Конференция прошла в смешанном формате (очно, онлайн и заочно) и собрала свыше 150 участников. К дискуссии присоединились эксперты из более чем 20 городов России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока, а также представители Беларуси и Таджикистана. Программа включала пленарное заседание, круглый стол, четыре секционных заседания и специализированную дискуссионную площадку.На круглом столе «Правовая политика как результат правового сотворчества… (на примере Концепции правовой политики Тамбовской области до 2035 года)» участники пришли к выводу, что «правовую политику в государстве возможно охарактеризовать как результат правового сотворчества публичной власти и гражданского общества». Модератор д. ю. н. А.В. Малько подчеркнул вклад д. ю. н. В.В. Трофимова в разработку концепции:Особый интерес аудитории вызвали выступления практиков: председатель избирательной комиссии Тамбовской области А.С. Офицеров представил доклад «Защита избирательных прав граждан», депутат Тамбовской городской Думы А.Р. Александров проанализировал «Влияние реформы местного самоуправления…», а адвокаты П.А. Давыдов (Астрахань) и К.Л. Вознесенский (Тамбов) раскрыли тему «Правовое сотворчество в судебной правовой жизни современной России» и другие докладчики.Под руководством к. социол. н. А. В. Окатова функционировали секция «Социология правового сотворчества» и дискуссия о социальном измерении гражданских инициатив. В программу вошли доклады о манипулятивных техниках политкоммуникации, философско-правовых идеях А. П. Куницына и творческом наследии А. И. Куприна.Сопредседатель оргкомитета д. ю. н. В. В. Трофимов подчеркнул, что мультидисциплинарное сотрудничество остаётся ключевым для развития правовых исследований. Материалы форума опубликуют в специальном выпуске ежегодника «Государственно-правовые исследования».Фото: Элеонора Соса



