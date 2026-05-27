|
В Тамбове обсудили, как превратить креативные идеи в новые рабочие места и проекты
Сегодня, 18:46
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове впервые прошла межрегиональная стратегическая сессия, посвящённая развитию креативных индустрий. На площадке «Точки кипения» ТГТУ представители власти, бизнеса, вузов и экспертного сообщества обсуждали, как использовать творческий потенциал региона для создания новых проектов, рабочих мест и возможностей для молодёжи.
Организатором мероприятия выступил Центр развития креативных индустрий Тамбовской области, созданный на базе АО «Корпорация развития Тамбовской области». Сессия прошла в рамках Недели предпринимательства.
Одной из главных тем стала роль университетов в формировании современной креативной экономики. Представители ТГТУ и ТГУ имени Г.Р. Державина рассказали о студенческих проектах и направлениях подготовки, связанных с дизайном, цифровыми технологиями, инженерным творчеством и медиасферой.
По словам первого проректора ТГТУ Наталии Молотковой, креативный подход сегодня является частью подготовки специалистов практически по всем направлениям обучения.
Участники также познакомились с опытом других регионов. Представители Курской области рассказали о работе регионального штаба по развитию креативных индустрий, который координирует взаимодействие различных ведомств и бизнеса.
Руководитель Центра развития креативных индустрий Тамбовской области Анна Мелентьева отметила, что развитие отрасли строится на взаимодействии власти, образовательных организаций и предпринимательского сообщества.
— Наша задача — создать устойчивую креативную экосистему, которая позволит удерживать молодёжь в регионе, запускать новые проекты и формировать дополнительные точки роста экономики, — подчеркнула она.
Практическая часть мероприятия прошла в формате командной работы. Студенты, предприниматели и преподаватели объединились в шесть проектных групп и разработали идеи в сферах цифрового контента, городской среды и графического дизайна.
По итогам сессии участники подготовили предложения, которые могут лечь в основу стратегии развития креативных индустрий Тамбовской области до 2030 года. Организаторы рассчитывают сделать подобные встречи ежегодными.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.