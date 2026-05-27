В Тамбове обсудили, как превратить креативные идеи в новые рабочие места и проекты



Организатором мероприятия выступил Центр развития креативных индустрий Тамбовской области, созданный на базе АО «Корпорация развития Тамбовской области». Сессия прошла в рамках Недели предпринимательства.



Одной из главных тем стала роль университетов в формировании современной креативной экономики. Представители ТГТУ и ТГУ имени Г.Р. Державина рассказали о студенческих проектах и направлениях подготовки, связанных с дизайном, цифровыми технологиями, инженерным творчеством и медиасферой.



По словам первого проректора ТГТУ Наталии Молотковой, креативный подход сегодня является частью подготовки специалистов практически по всем направлениям обучения.



Участники также познакомились с опытом других регионов. Представители Курской области рассказали о работе регионального штаба по развитию креативных индустрий, который координирует взаимодействие различных ведомств и бизнеса.



Руководитель Центра развития креативных индустрий Тамбовской области Анна Мелентьева отметила, что развитие отрасли строится на взаимодействии власти, образовательных организаций и предпринимательского сообщества.



— Наша задача — создать устойчивую креативную экосистему, которая позволит удерживать молодёжь в регионе, запускать новые проекты и формировать дополнительные точки роста экономики, — подчеркнула она.



Практическая часть мероприятия прошла в формате командной работы. Студенты, предприниматели и преподаватели объединились в шесть проектных групп и разработали идеи в сферах цифрового контента, городской среды и графического дизайна.



В Тамбове впервые прошла межрегиональная стратегическая сессия, посвящённая развитию креативных индустрий. На площадке «Точки кипения» ТГТУ представители власти, бизнеса, вузов и экспертного сообщества обсуждали, как использовать творческий потенциал региона для создания новых проектов, рабочих мест и возможностей для молодёжи.




