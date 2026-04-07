В Тамбове начали подготовку к благоустройству набережной Студенца с экологического субботника
Вчера, 21:09
В Тамбове стартовала подготовка к масштабному благоустройству набережной реки Студенец. Первый этап работ — расчистка русла и прибрежной территории — начался с экологического субботника.
В уборке приняли участие сотрудники «Тамбовской сетевой компании», специалисты регионального министерства экологии, а также преподаватели и студенты экологических направлений ТГТУ. Работы прошли на участке протяжённостью около 400 метров по обоим берегам реки.
Всего участники собрали более 6 кубометров мусора. Основную часть составили бытовые отходы — пластиковые бутылки, упаковка и пакеты.
Как отметил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, очистка территории — необходимый этап перед началом благоустройства.
— Прежде чем благоустраивать берег Студенца и расчищать русло, его нужно очистить от мусора. И большая часть этого мусора — именно бытовые отходы, — подчеркнул он.
После завершения расчистки подрядчик приступит к инженерной подготовке территории. В частности, планируется установка габионных конструкций, которые сформируют устойчивый береговой откос. Также в проект включена замена тепловых сетей — работы проведут после окончания отопительного сезона, чтобы избежать повторного вскрытия уже благоустроенных участков.
Затем начнётся основной этап благоустройства. Работы будет выполнять компания, которая ранее занималась обновлением Тамбовского Арбата.
Согласно проекту, на набережной появятся прогулочные зоны, детские площадки с элементами крепости, арт-кластер, экотропа, смотровые площадки и спуски к воде. Концепция оформления основана на историческом образе крепости, построенной воеводой Романом Боборыкиным.
Завершить благоустройство набережной планируется к октябрю 2026 года.
