|
|
На набережной Студенца в Тамбове планируют сделать ландшафтный парк за 209 млн рублей
В Тамбове объявили электронный аукцион на благоустройство набережной реки Студенец. Начальная цена контракта составляет 209,4 млн рублей. Заказчиком выступает МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения Тамбова», информация размещена на площадке «Фабрикант».
Работы планируют провести на участке от улицы Советской до Рассказовского шоссе. По данным из документации, проект разбит на 17 этапов и должен быть завершён до 10 октября текущего года. Территория благоустройства составляет 3,4 гектара, здесь предполагается создать ландшафтный парк.
Часть финансирования предусмотрена из федерального бюджета. Около 107 млн рублей выделят в рамках Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды, победителем которого стал проект.
Концепцию общественного пространства подготовило тамбовское ООО «Еарх». В проекте заявлены извилистая центральная аллея, экотропа вдоль берега и смотровые площадки, а ключевым объектом должен стать павильон «Арт-кластер». Также предусмотрены детская игровая зона и площадки для спокойного отдыха. Малые архитектурные формы планируют выполнить в эко-стиле с отсылками к историческому прошлому города: детское оборудование в форме «дома-башни» связано с образом Тамбовской крепости, а отдельный арт-объект предполагается сделать в виде макета крепости.
Заявки на участие в аукционе принимают с 6 по 18 марта, итоги торгов планируют подвести 20 марта.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
