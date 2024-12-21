В Тамбове открылись ёлочные базары 0 С 15 декабря в Тамбове начали работу более двух десятков ёлочных базаров. Всего к праздничной торговле подготовлено около 10 тысяч деревьев, сообщили в администрации города.

Серьёзное ДТП на трассе «Тамбов-Котовск» 0 На 15 километре трассы «Тамбов-Котовск» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, имеющий стаж вождения менее двух лет, не справился с управлением. По предварительной версии, он отвлёкся или нарушил дистанцию, что привело к потере контроля над транспортным средством.

В Тамбове закупят приствольные решётки на 16,8 миллиона рублей 0 Власти Тамбова планируют закупить 589 приствольных решёток из чёрного полимеркомпозита. Начальная стоимость контракта составляет 16,8 миллиона рублей, что предполагает цену одной решётки более 28,5 тысячи рублей.

В Тамбовской области обсуждают запрет ночной продажи алкоголя в «наливайках» 0 Тамбовская областная Дума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий розничную продажу алкоголя в общественных заведениях, расположенных в многоквартирных домах, в период с 23:00 до 8:00.

Смертность в Тамбовской области в 2,5 раза превысила рождаемость 0 По данным Тамбовстата, за период с января по октябрь 2024 года в Тамбовской области зарегистрировано 5,0 тыс. новорожденных, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время смертность в регионе увеличилась на 3,8% и составила 12,7 тыс. случаев.

Ирина Гостева возглавила АО «Амбер Талвис» 0 18 декабря новым генеральным директором тамбовского АО «Амбер Талвис» была назначена Ирина Гостева, сменившая Анну Войлокову, занимавшую эту должность с 2013 года. Данные об изменениях внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Арбитражный суд ввёл наблюдение в отношении ООО «Автодор-Тамбов» 0 Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО «Автодор-Тамбов». Временным управляющим назначен Роман Чичканов, отчёт которого будет рассмотрен судом 17 апреля 2025 года.

В Тамбове завершено строительство клубного дома «Эльдорадо», жители обеспокоены состоянием инфраструктуры 0 В деревне Перикса города Тамбова завершено строительство семиэтажного многоквартирного клубного дома «Эльдорадо». Застройщиком проекта выступило ООО «СК «Тамбов-Бетон». Итоговая проверка, проведённая региональным Министерством, нарушений не выявила.

В Тамбове не удалось выбрать подрядчика для реконструкции памятника «Вечный огонь» 0 Администрация Тамбова не смогла определить подрядчика для реконструкции памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на Соборной площади. Аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщает портал госзакупок.

В Тамбове задержаны два 18-летних наркокурьера с крупной партией мефедрона 0 18 декабря сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тамбову задержали двух 18-летних жителей Воронежской области, подозреваемых в распространении наркотиков. По данным полиции, молодые люди прибыли в Тамбов для сбыта крупной партии синтетического наркотика мефедрон.

В посёлке Новая Ляда жители остались без уличного освещения на улице 2-Малоталинская 0 С 27 ноября улица 2-Малоталинская, которой ежедневно пользуются пенсионеры и школьники, остаётся без уличного освещения. По информации местных жителей, темнота на дороге создает серьёзные неудобства, особенно утром и вечером, когда прихожане храма вынуждены добираться практически на ощупь.

В Тамбове судебные приставы выдворили 21 иностранца за нарушение миграционного законодательства 0 Судебные приставы Тамбовской области осуществили выдворение 21 гражданина ближнего зарубежья, находившихся в России нелегально. В отношении каждого из них судом были вынесены постановления о принудительном выдворении за нарушение правил въезда и пребывания в стране.

В Тамбове на улице Пионерской будут класть асфальт 0 На участке улицы Пионерской между Советской и Астраханской с 8:00 20 декабря до завершения работ 21 декабря будет запрещена остановка, стоянка и движение автомобилей, кроме общественного транспорта.

В Тамбовском районе выявлены нарушения при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» 0 Прокуратура Тамбовского района установила, что ростовская компания ООО «Тандем» не исполнила контракт на благоустройство территории деревни Крутые Выселки. Стоимость контракта составляла 31,5 млн рублей.

В Тамбове на месте промзоны появятся два жилых дома 0 На месте бывшей промзоны около улицы Защитной в Тамбове построят два 17-этажных жилых дома. Информация об этом содержится в договоре о комплексном развитии территории, заключённом городскими властями.

Жители Тамбовского лесхоза требуют остановить вырубку леса 0 Жители, проживающие на территории Тамбовского лесхоза, обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову с жалобой на очередной случай вырубки лесных насаждений. Ранее в августе этого года они сообщали о спиле 13 сосен, несмотря на действующий запрет.

В Мичуринском округе ликвидирован пожар после атаки БПЛА 0 В Мичуринском округе Тамбовской области ликвидирован пожар, возникший в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

Прокуратура через суд требует благоустройства двора на улице Чичканова в Тамбове 0 Лидер фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артём Александров получил ответ от прокуратуры Тамбовской области по жалобам жителей домов №№ 18, 20, 22 и 48 на улице Чичканова о благоустройстве их двора.

Суд рассмотрит иск о взыскании ущерба с Токаревской птицефабрики за загрязнение реки 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск прокуратуры региона, в котором с ОАО «Токаревская птицефабрика» планируется взыскать 1,8 млн рублей ущерба, причинённого реке Мокрая Панда. Предварительное заседание по этому делу назначено на 29 января 2025 года, - сообщает издание

Поздравление детей участников специальной военной операции в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на протяжении последних 2,5 лет большую роль в своей работе уделяет участникам специальной военной операции и членам их семей. Наша ветеранская организация открывает