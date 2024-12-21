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В Тамбове закупят приствольные решётки на 16,8 миллиона рублей
Власти Тамбова планируют закупить 589 приствольных решёток из чёрного полимеркомпозита. Начальная стоимость контракта составляет 16,8 миллиона рублей, что предполагает цену одной решётки более 28,5 тысячи рублей.
Заказчиком закупки выступает муниципальная дирекция благоустройства и озеленения. Финансирование осуществляется из городского бюджета в рамках программы «Формирование современной городской среды».
Поставка решёток должна быть завершена до 1 апреля 2025 года. Контракт предусматривает авансовый платёж в размере 30% от общей стоимости. Итоги торгов, на которых будет определена окончательная цена контракта, подведут 26 декабря.
Фото: reshnastil.ru
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Власти Тамбова планируют закупить 589 приствольных решёток из чёрного полимеркомпозита. Начальная стоимость контракта составляет 16,8 миллиона рублей, что предполагает цену одной решётки более 28,5 тысячи рублей.
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