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Власти Тамбовской области закупают новогодние подарки для детей
Сегодня, 09:42
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К Новому году в Тамбовской области закупят 5,5 тысячи подарков для детей. На их приобретение в региональном бюджете предусмотрено 7,2 миллиона рублей. Окончательная стоимость будет определена по результатам торгов, которые завершатся до 16 декабря.
Согласно проекту контракта, каждый подарок будет состоять из мягкой игрушки в виде змеи — символа 2025 года по китайскому календарю — и сладкого набора весом не менее 800 граммов. В набор включено 40 видов кондитерских изделий, среди которых зефир в шоколаде, грильяж, пралине, конфеты со вкусом крем-брюле и другие сладости.
Победитель аукциона должен доставить подарки до 23 декабря.
В прошлом году было закуплено 4,7 тысячи подарков на сумму 4,7 миллиона рублей. Тогда поставщиком выступила кондитерская фирма «ТАКФ».
Бесплатные подарки традиционно получают дети, проявившие успехи в учебе, спорте, творчестве или общественной деятельности, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей, семьи участников СВО, дети-сироты и ребята с ограниченными возможностями здоровья.
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