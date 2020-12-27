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750 подарков вручат фермеры детям из малообеспеченных семей
Сегодня, 10:10
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Тамбовские фермеры собрали 150 тыс. рублей для покупки подарков для детей из малообеспеченных семей. На собранные деньги планируют закупить и вручить 750 сладких подарков и игрушек. Также планируется и приобретение подарков для одиноких пожилых людей.
Организаторами акции выступила Тамбовская областная ассоциация «Тамбов-АККОР».
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