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» » В Тамбове ищут подрядчика, который за 10 млн рублей спилит деревья

В Тамбове ищут подрядчика, который за 10 млн рублей спилит деревья

Сегодня, 17:33
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В Тамбове ищут подрядчика, который за 10 млн рублей спилит деревья В рамках муниципальной программы «Благоустройство в городе Тамбове» готовы выделить ещё около 9,6 миллиона рублей на удаление деревьев власти областного центра. Извещение о проведении электронного аукциона, на котором будет определен подрядчик, размещено в Единой информационной системе «Закупки». Итоги торгов будут подведены 3 мая. Заказчиком выступает Дирекция благоустройства и озеленения.

После заключения контракта, работы должны быть выполнены в течение 40 рабочих дней. Спилить деревья планируется в двух районах города: на улице Мичуринской в Октябрьском районе, и на улицах Астраханской, Августа Бебеля, Сергеева-Ценского и Фридриха Энгельса в Ленинском районе. Работы будут проводиться на участках от улицы Советской до Железнодорожной на трех последних улицах.

Фото - benzo-electro-instrument.ru
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