В центре Тамбова ограничат движение 0 Завтра, 28 апреля, в городе Тамбове состоится еще одна репетиция праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это мероприятие будет проводиться на площади Ленина.

После вмешательства прокуратуры АИЖК отказалась от покупки авто за 11 млн рублей 0 АИЖК Тамбовской области отменила приобретение автомобиля марки VOYAH DREAM PHEV стоимостью 11 миллионов рублей. Извещение об отмене аукциона для оказания финансовой услуги лизинга "по решению заказчика" было размещено в Единой информационной системе "Закупки".

Депутаты удовлетворены состоянием дорог в Тамбове 0 Вчера, 26 апреля, прошло очередное заседание Тамбовской городской Думы. В повестке дня было несколько вопросов, включая представление отчёта администрации города о прошлогоднем ремонте дорог и планах на 2023 год.

Детские лагеря Тамбовской области готовят к летнему сезону 0 В настоящее время в Тамбовской области активно готовятся к началу летнего сезона детские оздоровительные лагеря. Прием детей в эти учреждения начнется уже 27 мая.

Проблема обмеления канала реки Цна вышла на федеральный уровень 0 Депутат Государственной Думы от КПРФ Георгий Камнев обратился к Александру Козлову министру природных ресурсов и экологии РФ, с просьбой принять необходимые меры по предотвращению возможной экологической катастрофы, связанной с низким уровнем воды в реке Цне в границах Тамбова. Граждане,

Звание Почетный гражданин Тамбова присвоено нейрохирургу 0 На последнем заседании городской Думы было объявлено, что Юрию Чиркину, заведующему нейрохирургическим отделением городской клинической больницы № 2 имени Архиепископа Луки, присвоено звание "Почётный гражданин города Тамбова". Это заслуженное признание врача, который посвятил свою жизнь

В Тамбове начались работы по восстановлению временной перемычки 0 В Тамбовской области, в районе Пригородного леса, уже начались работы по возведению временной перемычки на реке Цна. Эта мера принята для поддержания необходимого уровня воды в реке во время купального сезона.

Житель Тамбовского района получил 4 года тюрьмы за поджог своей подруги 0 Местный житель Тамбовского района в возрасте 36 лет признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 111, частью 2, пунктом "б" Уголовного кодекса Российской Федерации - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в

В Тамбове расклейщиков рекламы будут фиксировать с помощью «умных» камер 0 По информации администрации города, в Тамбове планируется установка "умных" камер, способных распознавать лица нарушителей, занимающихся незаконным размещением рекламы и объявлений. Кроме того, эти камеры также будут фиксировать другие правонарушения. Техническую поддержку данного процесса

На ул. Советская в Тамбове открылся новый пункт приём платежей за услуги ЖКХ 0 «Тамбовская областная сбытовая компания» расширяет свою сеть пунктов приёма платежей за услуги ЖКХ, открыв новый пункт в Тамбове. Теперь жители города могут воспользоваться удобными услугами оплаты в гипермаркете «Магнит» на улице Советской, 190.

В Тамбове планируют реконструировать «Вечный огонь» 0 В городе Тамбове планируется провести реконструкцию мемориального комплекса "Вечный огонь".

Объявлены новые Почетные граждане Тамбовской области 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о присвоении звания "Почётный гражданин Тамбовской области" двум заслуженным личностям. Постановление, подписанное председателем облдумы Евгением Матушкиным, подтверждает присвоение этого звания советнику председателя общероссийской организации

Детская площадка должна быть на балансе муниципалитета 0 Органы прокуратуры провели проверку исполнения законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних на территории Староюрьевского района.

Срок подачи декларации о доходах истекает 2 мая 0 УФНС России по Тамбовской области информирует, что срок подачи декларации о доходах, полученных в 2022 году, истекает 2 мая 2023 года.

Памятник Зое Космодемьянской планируют передать из федеральной в муниципальную собственность 0 Памятник Зое Космодемьянской в Тамбове хотят передать из федеральной собственности в муниципальную города Тамбова. Решение о согласовании перечня имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче, предстоит принять депутатам Тамбовской городской думы на предстоящем заседании Гордумы.

Новые экспонаты для музейной комнаты «Боевой Славы» в Мичуринске 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» получило очередные макеты стрелкового оружия в музейную комнату «Боевой Славы», среди них: макеты автомата ППШ, макет АКМ, макет РПГ-7, образцы боеприпасов стрелкового

Житель Знаменского района лишился автомобиля и денег 0 Житель Знаменского района обратился в полицию 20 апреля, став жертвой мошенников. Оказалось, что 69-летнему мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником ФСБ. Лжесотрудник Федеральной службы безопасности убедил потерпевшего, что неизвестные мошенники пытаются переоформить его автомобиль

Участникам СВО хотят разрешить сдавать на права после самоподготовки 0 Депутаты Тамбовской областной Думы предлагают внести изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения", позволяющие участникам специальных военных операций и их супругам сдавать экзамены на водительские права категорий "А" и "В" без прохождения профессионального обучения в

После вмешательства прокуратуры перед бывшим работником погашена задолженность по зарплате 0 По запросу местного жителя, прокуратура г. Мичуринска провела проверку соблюдения трудового законодательства. В результате было выявлено, что в период с августа по сентябрь 2022 года заявитель работал водителем грузового автомобиля, но не получил заработную плату за указанный период нарушением

Тамбовские коммунисты отметили 153-й годовщину со дня рождения В.И. Ленина 0 В день 153-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина тамбовские коммунисты вышли к его памятнику, установленному на главной площади Тамбова.