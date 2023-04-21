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Областное учреждение намерено купить автомобиль за 11 млн рублей
Вчера, 15:27
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Агентство ипотечного жилищного кредитования Тамбовской области (АИЖК) планирует приобрести легковой автомобиль марки VOYAH DREAM PHEV или его аналог на условиях лизинга за 11 миллионов рублей. Информация о данной закупке размещена в Единой информационной системе "Закупки", и итоги торгов будут подведены 12 мая.
Согласно требованиям технических характеристик, автомобиль должен быть семиместным гибридом, выпущенным не позднее 2023 года, с использованием как двигателя внутреннего сгорания, так и электродвигателя. В конкурсной документации также указывается, что автомобиль должен быть черного цвета с бежевым салоном, оборудованным атмосферной подсветкой (64 цвета), трехзонным климат-контролем, освежителем воздуха с ароматизатором и панорамной крышей с регулировкой прозрачности от 0 до 100%. Салон также должен быть отделан кожей, а сиденья - обладать функциями подогрева, вентиляции и массажа. Безопасность и комфорт вождения также важны, поэтому в списке требований присутствуют различные ассистенты и система контроля усталости водителя.
Агентство ипотечного жилищного кредитования Тамбовской области является организацией, принадлежащей региону, согласно информации, размещенной на официальном сайте акционерного общества.
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