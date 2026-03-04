|
В Рассказове определили подрядчика для благоустройства пляжа за 14 млн рублей
Рассказовцам обещают новую зону отдыха у реки, но не в этом купальном сезоне. Благоустройство пляжа на Лесном Тамбове в юго-западной части города должно завершиться до 1 октября 2026 года, поэтому пользоваться обновлённой площадкой в полном объёме жители смогут, скорее всего, только летом 2027-го.
На территории площадью около 8 тыс. кв. м планируют сделать базовую пляжную инфраструктуру. В проекте заявлены навесы, качели, раздевалки, шезлонги и лежаки, зонты, модульный туалет, а также волейбольная площадка.
Подрядчика для работ определили по итогам торгов. Контракт получит индивидуальный предприниматель Андрей Субочев, предложивший цену около 14 млн рублей — на 5,2 млн ниже начальной стоимости. Заказчиком выступает муниципальный комитет по управлению городским хозяйством.
ИП Андрей Субочев зарегистрирован в Рассказове с сентября 2007 года. По открытым данным, у предпринимателя 41 контракт на 123 млн рублей. Среди работ прошлых лет — благоустройство парка «Патриот» в Рассказове и ремонт одного из зданий областной прокуратуры в Тамбове.
