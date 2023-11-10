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Контракт на выполнение работ по благоустройству в Рассказове выиграла фирма по подложным документам
Готовится к рассмотрению в суде уголовное дело в отношении 32-летнего жителя города Белорецк по статье 327, часть 5 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается использования заведомо поддельных документов. Межрайонная прокуратура в Рассказове утвердила обвинительное заключение по данному делу.
Исходными данными для возбуждения дела послужили результаты проверки, проведенной областной прокуратурой. По мнению следствия, подсудимый представлял интересы ООО "МонтажСтройКомплект" и с целью обеспечения конкурентных преимуществ при участии в конкурсе на заключение муниципального контракта на благоустройство пешеходной зоны в городе Рассказово Тамбовской области использовал поддельные документы, приобретенные им в Москве у неизвестного лица за 10 тысяч рублей.
Этот обман позволил указанной фирме, которую представлял обвиняемый, победить в конкурсе и заключить контракт на общую сумму более 40 миллионов рублей.
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