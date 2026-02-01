|
Реки и плотины под защитой: в Тамбовской области направят более 160 млн рублей на водные объекты
Сегодня, 10:20
Комментариев: 0
В 2026 году в Тамбовской области на работы, связанные с реками, прудами и гидротехническими сооружениями, направят более 160 млн рублей. Большая часть средств — около 140 млн — поступит из федерального бюджета. Деньги пойдут на расчистку русел, ремонт плотин и защиту населённых пунктов от паводков.
Как рассказал министр экологии и природных ресурсов региона Дмитрий Сомов, в Тамбове продолжится расчистка реки Цны. Работы ведутся в рамках федерального проекта Вода России и должны завершиться к августу 2026 года. На этот участок направят более 77 млн рублей.
В Моршанске капитально ремонтируют гидротехнические сооружения на реке Цне. Работы выполняет подрядная организация из Самары, а завершить их планируют осенью. На эти цели выделено почти 50 млн рублей.
Ещё один объект — пруд у посёлка Заря, где также идёт капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Его планируют закончить к концу октября 2026 года.
В Рассказове власти запланировали масштабную расчистку реки Лесной Тамбов. Проект рассчитан на несколько лет: всего предстоит привести в порядок 27 километров русла. В 2026 году рабочие должны пройти около трёх километров. Однако старт работ затруднён — прежний подрядчик не справился с обязательствами, контракт с ним расторгли, а нового исполнителя ещё предстоит определить.
В правительстве области подчёркивают, что все эти меры направлены на снижение риска подтоплений, улучшение экологического состояния водоёмов и повышение безопасности для жителей прибрежных территорий.
