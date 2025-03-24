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В Тамбове устанавливают перемычку на Цне и продолжают расчистку русла
Сегодня, 14:28
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В Тамбове начался монтаж временной перемычки на реке Цне. Работы должны завершить до 1 апреля, чтобы уложиться в сроки, установленные перед началом нерестового периода. Как уточнили в филиале «Цнинская шлюзованная система», перемычка необходима для поддержания нужного уровня воды — в соответствии с рекомендациями областной комиссии по паводковой безопасности.
Параллельно продолжается масштабная очистка русла реки: расчистке подлежит участок протяжённостью 8,5 км, планируется извлечь около 400 тысяч тонн донных отложений. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология» и включают капитальный ремонт плотины с завершением в ноябре 2025 года, а также подготовку к реконструкции плотины в районе Пригородного леса.
Городская администрация подчёркивает, что временные меры никак не связаны с основными работами по расчистке, которые выполняются в строгом соответствии с условиями госконтракта. Все мероприятия осуществляет ФГБВУ «Центррегионводхоз».
Общий объём финансирования проекта составляет 433 миллиона рублей. Стоимость первого этапа (до конца 2025 года) — 360 миллионов. Второй этап стартует в 2026 году и охватит ещё 5 километров русла.
Напомним, что предыдущая временная перемычка была демонтирована в ноябре 2024 года в рамках соблюдения требований по понижению уровня воды — не более 50 сантиметров в сутки.
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