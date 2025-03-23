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В Тамбове приступили к восстановлению перемычки на Цне у Пригородного леса
Сегодня, 10:44
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На оперативном совещании в правительстве области врио губернатора Евгения Первышова обсудили ситуацию с уровнем воды в реке Цне. Глава администрации Тамбова Максим Косенков отметил, что снижение уровня связано не с расчисткой русла, а с ремонтными работами на плотине в районе Пригородного леса.
Исполняющая обязанности руководителя филиала «Цнинская шлюзованная система» сообщила, что 24 марта начались работы по устройству временной перемычки, необходимой для регулирования паводковых вод. Завершить их планируется в ближайшие дни, до наступления нерестового периода.
Максим Косенков напомнил, что помимо ремонта плотины ведётся масштабная расчистка Цны. Работы осуществляются в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Из запланированных 8,5 километра русла уже расчищено 5,3 км. Заказчиком выступает филиал «Цнинская шлюзованная система» ФГБУ «Центррегионводхоз».
Власти подчеркивают, что восстановление гидротехнической инфраструктуры и расчистка реки — это необходимые меры для предотвращения подтоплений и поддержания экологического баланса в регионе.
Фото: подписчик РИА «ТОП68»
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