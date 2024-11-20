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Возврат дела Александра Романова и демонтаж временной перемычки на Цне

Вчера, 11:21
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Возврат дела Александра Романова и демонтаж временной перемычки на Цне19 ноября Ленинский районный суд Тамбова вновь вернул прокуратуре уголовное дело предпринимателя Александра Романова. Причиной стали выявленные нарушения в обвинительном заключении. Напомним, Романова обвиняют по статьям о незаконном строительстве гидротехнического сооружения (ст. 257 УК РФ) и незаконной рубке леса (ст. 260 УК РФ).

Ранее материалы дела уже возвращались для доработки, но тогда областной суд отменил это решение. Теперь ситуация повторилась. Вместе с Романовым по делу проходит начальник Цнинской шлюзованной системы Надежда Петрова.

20 ноября начался демонтаж временной бетонной перемычки, установленной в районе Пригородного леса. Она поддерживала уровень воды в Цне после пересыхания, что стало проблемой для региона.

Работы проводит Цнинская шлюзованная система для подготовки к весеннему паводку 2025 года.

Демонтаж проходит поэтапно, с постепенным снижением уровня воды (не более 50 см в сутки).

Стоимость контракта составила 200 тысяч рублей, подрядчик — предприниматель Николай Хворостухин.

Разбор конструкции займёт около двух недель.

Первая временная перемычка была построена в 2022 году самим Романовым на личные средства. Его конструкция помогла предотвратить пересыхание реки. В 2023 году аналогичная конструкция была официально установлена Цнинской шлюзованной системой из-за аварийного состояния основной плотины, которая до сих пор не восстановлена.

Местные власти выражают опасения относительно предстоящей весны, поскольку регулирование уровня воды в отсутствие полноценной плотины остаётся сложной задачей.

Фото: Тамбовский репортер
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