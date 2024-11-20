Возврат дела Александра Романова и демонтаж временной перемычки на Цне Комментариев: 0



Ранее материалы дела уже возвращались для доработки, но тогда областной суд отменил это решение. Теперь ситуация повторилась. Вместе с Романовым по делу проходит начальник Цнинской шлюзованной системы Надежда Петрова.



20 ноября начался демонтаж временной бетонной перемычки, установленной в районе Пригородного леса. Она поддерживала уровень воды в Цне после пересыхания, что стало проблемой для региона.



Работы проводит Цнинская шлюзованная система для подготовки к весеннему паводку 2025 года.



Демонтаж проходит поэтапно, с постепенным снижением уровня воды (не более 50 см в сутки).



Стоимость контракта составила 200 тысяч рублей, подрядчик — предприниматель Николай Хворостухин.



Разбор конструкции займёт около двух недель.



Первая временная перемычка была построена в 2022 году самим Романовым на личные средства. Его конструкция помогла предотвратить пересыхание реки. В 2023 году аналогичная конструкция была официально установлена Цнинской шлюзованной системой из-за аварийного состояния основной плотины, которая до сих пор не восстановлена.



Местные власти выражают опасения относительно предстоящей весны, поскольку регулирование уровня воды в отсутствие полноценной плотины остаётся сложной задачей.



Фото: Тамбовский репортер 19 ноября Ленинский районный суд Тамбова вновь вернул прокуратуре уголовное дело предпринимателя Александра Романова. Причиной стали выявленные нарушения в обвинительном заключении. Напомним, Романова обвиняют по статьям о незаконном строительстве гидротехнического сооружения (ст. 257 УК РФ) и незаконной рубке леса (ст. 260 УК РФ).Ранее материалы дела уже возвращались для доработки, но тогда областной суд отменил это решение. Теперь ситуация повторилась. Вместе с Романовым по делу проходит начальник Цнинской шлюзованной системы Надежда Петрова.20 ноября начался демонтаж временной бетонной перемычки, установленной в районе Пригородного леса. Она поддерживала уровень воды в Цне после пересыхания, что стало проблемой для региона.Работы проводит Цнинская шлюзованная система для подготовки к весеннему паводку 2025 года.Демонтаж проходит поэтапно, с постепенным снижением уровня воды (не более 50 см в сутки).Стоимость контракта составила 200 тысяч рублей, подрядчик — предприниматель Николай Хворостухин.Разбор конструкции займёт около двух недель.Первая временная перемычка была построена в 2022 году самим Романовым на личные средства. Его конструкция помогла предотвратить пересыхание реки. В 2023 году аналогичная конструкция была официально установлена Цнинской шлюзованной системой из-за аварийного состояния основной плотины, которая до сих пор не восстановлена.Местные власти выражают опасения относительно предстоящей весны, поскольку регулирование уровня воды в отсутствие полноценной плотины остаётся сложной задачей.Фото: Тамбовский репортер



