В Тамбовской области в 2026 году капитально отремонтируют пять детских садов
Вчера, 14:02
В Тамбовской области в 2026 году планируют провести капитальный ремонт сразу в пяти дошкольных образовательных учреждениях. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие занятости», сообщили в региональном управлении образования и науки.
Капитальный ремонт запланирован в Дубовском детском саду в селе Дубовое Петровского округа, детском саду № 7 «Белоснежка» в Жердевке, детском саду «Теремок» в Уварове, а также в двух учреждениях Тамбова — детском саду № 62 «Огонёк» и центре развития ребёнка «Возрождение».
Кроме того, в 2026 году власти намерены завершить капитальный ремонт детского сада № 3 «Солнышко» в городе Рассказово, работы в котором были начаты ранее.
В региональном правительстве отмечают, что реализация этих проектов позволит к концу 2026 года создать и модернизировать порядка 1,5 тысячи мест в дошкольных учреждениях. В том числе планируется расширение сети ясельных групп для детей раннего возраста, что должно повысить доступность дошкольного образования для семей с маленькими детьми.
