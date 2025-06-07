Цну продолжат расчищать: в Тамбове реализуют второй этап экологического проекта Комментариев: 0



Работы затронут территории от моста в парке «Дружба» до моста в парке культуры и отдыха, от пролива «Узкий» до мост-плотины в Пригородном лесу, а также участок от моста на Рассказовском шоссе до административной границы города. Цель мероприятий — удалить донные отложения и улучшить водообмен, повысив экологическое качество акватории.



Для проведения очистки будут задействованы три земснаряда, три экскаватора, пять самосвалов и бригада из 15 рабочих. Все мероприятия приостановлены до 10 июня из-за нерестового периода, в течение которого действуют ограничения на подобные работы.



Как отметил врио министра экологии и природных ресурсов региона Дмитрий Сомов, подготовлен и подан на согласование второй этап проекта. Он охватывает более пяти километров реки и рассчитан на 2025–2026 годы. Предварительная стоимость работ составляет около 183 миллионов рублей. После рассмотрения Росводресурсами проект может быть включён в план реализации.



Напомним, первый этап очистки начался ещё в 2023 году и должен завершиться в ноябре 2025 года. Его протяжённость — свыше 8,5 километра, а сумма финансирования превышает 350 миллионов рублей.



Фото: Алексей Бучнев ТОП 68 В 2025 году в Тамбове продолжится расчистка реки Цна в рамках федеральной программы «Вода России», входящей в нацпроект «Экологическое благополучие». Планируется очистить более трёх километров русла, охватив семь ключевых участков в черте города.Работы затронут территории от моста в парке «Дружба» до моста в парке культуры и отдыха, от пролива «Узкий» до мост-плотины в Пригородном лесу, а также участок от моста на Рассказовском шоссе до административной границы города. Цель мероприятий — удалить донные отложения и улучшить водообмен, повысив экологическое качество акватории.Для проведения очистки будут задействованы три земснаряда, три экскаватора, пять самосвалов и бригада из 15 рабочих. Все мероприятия приостановлены до 10 июня из-за нерестового периода, в течение которого действуют ограничения на подобные работы.Как отметил врио министра экологии и природных ресурсов региона Дмитрий Сомов, подготовлен и подан на согласование второй этап проекта. Он охватывает более пяти километров реки и рассчитан на 2025–2026 годы. Предварительная стоимость работ составляет около 183 миллионов рублей. После рассмотрения Росводресурсами проект может быть включён в план реализации.Напомним, первый этап очистки начался ещё в 2023 году и должен завершиться в ноябре 2025 года. Его протяжённость — свыше 8,5 километра, а сумма финансирования превышает 350 миллионов рублей.Фото: Алексей Бучнев ТОП 68



