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» » В районе Кривого моста в Тамбове вводятся ограничения на купание и лодочное движение из-за расчистки Цны

В районе Кривого моста в Тамбове вводятся ограничения на купание и лодочное движение из-за расчистки Цны

Вчера, 18:14
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С 4 августа в Тамбове начинают действовать ограничения на использование пляжей и движение маломерных судов в районе Кривого моста. Как сообщили в правительстве Тамбовской области, меры связаны с активной фазой работ по расчистке реки Цны, проводимых в рамках федерального проекта «Экологическое благополучие».

В данный момент очистка русла ведётся сразу на пяти участках. На реке работают четыре землесосные установки, а в ближайшие дни к ним присоединится пятый земснаряд, который начнёт работу именно в районе Кривого моста. Там уже идёт монтаж пульпопровода — специальной трубы для транспортировки донных отложений. Для обеспечения доступа техники на территорию пляжа завезён щебень, который впоследствии будет демонтирован и перераспределён на нужды дорожной реконструкции поблизости.

Как отметил заместитель главы администрации области Дмитрий Сомов, перед выходом земснаряда на воду проведут дополнительные топографические промеры дна, чтобы уточнить конфигурацию участка и повысить эффективность работ.

Расчистка реки — один из ключевых экологических проектов в регионе. Второй этап работ стартовал в июне 2025 года, и охватывает более 8,5 километра русла Цны. Завершить его планируется в ноябре. Общая стоимость текущего этапа превышает 350 миллионов рублей. Параллельно региональные власти подали заявку на третий этап проекта, который предусматривает расчистку ещё более 5 километров реки в границах города Тамбова в 2025–2026 годах.

Власти подчёркивают, что ограничительные меры в зоне Кривого моста будут действовать на всём протяжении работ. Горожан просят соблюдать правила безопасности, не выходить на воду в обозначенных зонах и временно воздержаться от купания вблизи участка работ. Реконструкция должна существенно улучшить экологическое состояние водоёма и прилегающих территорий.
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