В районе Кривого моста в Тамбове вводятся ограничения на купание и лодочное движение из-за расчистки Цны Комментариев: 0



В данный момент очистка русла ведётся сразу на пяти участках. На реке работают четыре землесосные установки, а в ближайшие дни к ним присоединится пятый земснаряд, который начнёт работу именно в районе Кривого моста. Там уже идёт монтаж пульпопровода — специальной трубы для транспортировки донных отложений. Для обеспечения доступа техники на территорию пляжа завезён щебень, который впоследствии будет демонтирован и перераспределён на нужды дорожной реконструкции поблизости.



Как отметил заместитель главы администрации области Дмитрий Сомов, перед выходом земснаряда на воду проведут дополнительные топографические промеры дна, чтобы уточнить конфигурацию участка и повысить эффективность работ.



Расчистка реки — один из ключевых экологических проектов в регионе. Второй этап работ стартовал в июне 2025 года, и охватывает более 8,5 километра русла Цны. Завершить его планируется в ноябре. Общая стоимость текущего этапа превышает 350 миллионов рублей. Параллельно региональные власти подали заявку на третий этап проекта, который предусматривает расчистку ещё более 5 километров реки в границах города Тамбова в 2025–2026 годах.



Власти подчёркивают, что ограничительные меры в зоне Кривого моста будут действовать на всём протяжении работ. Горожан просят соблюдать правила безопасности, не выходить на воду в обозначенных зонах и временно воздержаться от купания вблизи участка работ. Реконструкция должна существенно улучшить экологическое состояние водоёма и прилегающих территорий. С 4 августа в Тамбове начинают действовать ограничения на использование пляжей и движение маломерных судов в районе Кривого моста. Как сообщили в правительстве Тамбовской области, меры связаны с активной фазой работ по расчистке реки Цны, проводимых в рамках федерального проекта «Экологическое благополучие».В данный момент очистка русла ведётся сразу на пяти участках. На реке работают четыре землесосные установки, а в ближайшие дни к ним присоединится пятый земснаряд, который начнёт работу именно в районе Кривого моста. Там уже идёт монтаж пульпопровода — специальной трубы для транспортировки донных отложений. Для обеспечения доступа техники на территорию пляжа завезён щебень, который впоследствии будет демонтирован и перераспределён на нужды дорожной реконструкции поблизости.Как отметил заместитель главы администрации области Дмитрий Сомов, перед выходом земснаряда на воду проведут дополнительные топографические промеры дна, чтобы уточнить конфигурацию участка и повысить эффективность работ.Расчистка реки — один из ключевых экологических проектов в регионе. Второй этап работ стартовал в июне 2025 года, и охватывает более 8,5 километра русла Цны. Завершить его планируется в ноябре. Общая стоимость текущего этапа превышает 350 миллионов рублей. Параллельно региональные власти подали заявку на третий этап проекта, который предусматривает расчистку ещё более 5 километров реки в границах города Тамбова в 2025–2026 годах.Власти подчёркивают, что ограничительные меры в зоне Кривого моста будут действовать на всём протяжении работ. Горожан просят соблюдать правила безопасности, не выходить на воду в обозначенных зонах и временно воздержаться от купания вблизи участка работ. Реконструкция должна существенно улучшить экологическое состояние водоёма и прилегающих территорий.



