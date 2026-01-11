|
В 2026 году в Тамбовской области благоустроят почти 80 территорий за счёт федеральных средств
Вчера, 14:02
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области в 2026 году продолжится масштабная работа по обновлению общественных пространств и дворов. На эти цели предусмотрено 258,1 млн рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Как сообщили в региональном правительстве, в следующем году планируется благоустроить 43 двора и 34 общественные территории в муниципалитетах области. Подготовка к работам уже началась: местные администрации проводят конкурсные процедуры и формируют графики реализации проектов.
Особое внимание уделено областному центру. Одним из ключевых объектов станет территория вдоль реки Студенец в Тамбове — от улицы Советской до Рассказовского шоссе. Проект предполагает создание многофункционального общественного пространства с прогулочными маршрутами, экотропой, игровой зоной для детей, смотровыми площадками и историческими элементами. Вдоль набережной появится освещение, будут приведены в порядок мосты и организованы удобные спуски к воде.
Власти подчёркивают, что программа благоустройства уже даёт заметный эффект. В 2025 году в регионе были обновлены 59 дворов и 46 общественных пространств. Кроме того, в Уварово, Моршанске, Кирсанове и Рассказове завершены проекты, победившие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, что позволило комплексно преобразить ключевые зоны отдыха в этих городах.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.