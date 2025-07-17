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В Тамбове разработают проект по расчистке и благоустройству реки Студенец
Вчера, 17:41
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Власти Тамбова приступили к подготовке проектной документации по расчистке и благоустройству русла реки Студенец. Об этом сообщил врио министра экологии и природных ресурсов области Дмитрий Сомов на заседании профильного комитета областной Думы.
В рамках предварительной проверки установлено, что река сильно заросла и загрязнена бытовыми отходами. В связи с этим решено включить проект в план мероприятий по очистке водных объектов на 2026–2027 годы. По словам Сомова, река нуждается в комплексной реабилитации, и уже начата подготовка документации для возможного участия в региональных или федеральных программах. Одновременно прорабатывается дорожная карта по благоустройству прибрежной территории.
Комитет архитектуры и градостроительства администрации города подтвердил, что параллельно ведётся планирование будущего облика набережной. Одним из рассматриваемых решений станет установка системы ливневой канализации, чтобы предотвратить попадание загрязнений в реку в будущем.
Спикер облдумы Евгений Матушкин предложил охватить расчисткой не отдельные отрезки, а всё русло реки. Инициативу поддержали в региональном Минэкологии.
Река Студенец проходит через центральную часть Тамбова и играет важную роль как в природной экосистеме, так и в городской среде. Улучшение её состояния рассматривается как один из приоритетов экологической политики региона.
Фото правительства Тамбовской области
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