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Подрядчика капремонта школы под Тамбовом внесли в реестр недобросовестных поставщиков
Вчера, 20:00
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Тамбовское управление ФАС включило компанию ООО «ТИСА ЛТД» из Республики Северная Осетия — Алания в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Причиной стало ненадлежащее исполнение контракта на капитальный ремонт Комсомольской средней школы в селе Селезни Тамбовского муниципального округа.
Как сообщили в антимонопольном ведомстве, контракт стоимостью более 72 млн рублей был заключён в октябре 2025 года между МБОУ «Комсомольская СОШ» и подрядной организацией. Работы должны были проводиться в рамках капитального обновления образовательного учреждения.
Однако подрядчик неоднократно нарушал график выполнения работ. Замечания регулярно фиксировала организация авторского надзора — ООО «Тамбовский инженер». Несмотря на требования заказчика устранить выявленные недостатки и ускорить темпы ремонта, компания не предприняла необходимых мер.
По данным УФАС, фактически подрядчик выполнил работы только на 10,8 млн рублей, тогда как заказчик успел перечислить ему 29,4 млн рублей.
В результате школа приняла решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт и направила соответствующие материалы в антимонопольную службу.
Проверка подтвердила наличие признаков недобросовестного поведения подрядчика. ООО «ТИСА ЛТД» внесено в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.
Включение в реестр означает, что компания на этот период лишается возможности участвовать в государственных и муниципальных закупках.
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