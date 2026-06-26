Директор дилерского центра «Ростсельмаш»: объединение аграриев поможет эффективнее решать проблемы отрасли

— Участвуем каждый год. В этом году выставка прошла особенно успешно — дождь обошёл стороной. Интерес к мероприятию заметно возрос по сравнению с прошлым годом. Особенно приятно видеть, что на выставку приходят целыми семьями, — отметил он.

— Думаю, что выставка имеет все шансы выйти на новый уровень. Когда техника сможет работать без участия человека, интерес к таким технологиям станет ещё выше, — считает Александр Антипов.

— Чем больше нас объединится, тем сильнее мы будем. Это поможет решать сложные вопросы — нехватку запчастей, привлечение квалифицированного персонала и другие задачи. Без поддержки крупных структур справляться с современными вызовами становится всё сложнее, — подчеркнул руководитель дилерского центра.