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Директор дилерского центра «Ростсельмаш»: объединение аграриев поможет эффективнее решать проблемы отрасли
Вчера, 16:33
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На III Межрегиональной агропромышленной выставке-форуме «День Тамбовского поля – 2026» директор дилерского центра «Ростсельмаш» группы компаний «Октябрьская» Александр Антипов рассказал о перспективах развития сельского хозяйства и значении объединения бизнеса. Интервью с ним опубликовало деловое издание «Вердикт».
По словам Александра Антипова, интерес к выставке с каждым годом растёт. В этом году мероприятие собрало больше участников и посетителей, чем прежде.
— Участвуем каждый год. В этом году выставка прошла особенно успешно — дождь обошёл стороной. Интерес к мероприятию заметно возрос по сравнению с прошлым годом. Особенно приятно видеть, что на выставку приходят целыми семьями, — отметил он.
Отдельное внимание руководитель дилерского центра уделил технологическому развитию отрасли. По его мнению, в ближайшие годы всё большее значение будут приобретать искусственный интеллект, роботизация и беспилотные технологии.
— Думаю, что выставка имеет все шансы выйти на новый уровень. Когда техника сможет работать без участия человека, интерес к таким технологиям станет ещё выше, — считает Александр Антипов.
Во время беседы также обсуждалась деятельность Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области, в который входит группа компаний «Октябрьская». По словам Александра Антипова, объединение бизнеса помогает предприятиям эффективнее решать общие проблемы.
— Чем больше нас объединится, тем сильнее мы будем. Это поможет решать сложные вопросы — нехватку запчастей, привлечение квалифицированного персонала и другие задачи. Без поддержки крупных структур справляться с современными вызовами становится всё сложнее, — подчеркнул руководитель дилерского центра.
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