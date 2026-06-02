|
В Тамбовской области может появиться собственная структура Арбитражного центра при РСПП
Сегодня, 16:04
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области планируют создать региональную структуру Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на участников Петербургского международного экономического форума.
Соответствующая инициатива вошла в число ключевых положений соглашения о сотрудничестве, подписанного между правительством Тамбовской области, Российским союзом промышленников и предпринимателей и региональным Союзом промышленников и предпринимателей.
Предполагается, что новая площадка позволит предпринимателям региона быстрее и эффективнее разрешать коммерческие конфликты без обращения в государственные суды.
Как отметил в комментарии «Вердикту» советник председателя Арбитражного центра при РСПП, вице-президент Федерального союза адвокатов России Пётр Ильичев, третейское разбирательство зачастую позволяет существенно сократить сроки рассмотрения споров.
— Для бизнеса это, прежде всего, вопрос сроков и затрат. Государственные суды сегодня сильно загружены, а третейское разбирательство позволяет рассмотреть спор в среднем за два-три месяца. Кроме того, такая процедура обеспечивает конфиденциальность и даёт сторонам возможность выбрать арбитров с нужной отраслевой экспертизой, — подчеркнул эксперт.
Арбитражный центр при РСПП является одним из ведущих постоянно действующих арбитражных учреждений страны. Право на осуществление такой деятельности центр получил на основании распоряжения Правительства РФ в 2017 году.
По мнению участников проекта, появление подобной инфраструктуры в Тамбовской области может повысить инвестиционную привлекательность региона и создать дополнительные гарантии для предпринимателей при реализации крупных проектов.
Как сообщает «Вердикт», подробности инициативы будут раскрыты в отдельном интервью с Петром Ильичевым, которое выйдет в ближайшее время.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.