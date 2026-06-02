Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
На чужие ноги лосины не натягивай.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Тамбовская область, РСПП и Союз промышленников подписали соглашение о поддержке бизнеса и инвесторов

Мичуринские ветераны доставили гуманитарный груз бойцам в ЛНР

В Мичуринске отметили День пограничника автопробегом и церемонией памяти

Герою России Максиму Старцеву присвоили звание Почётного гражданина Тамбовской области

Сварщик из Тамбовской области представит регион на всероссийском конкурсе профмастерства

«Забытая история — это потерянное будущее»: ветераны Афганистана и СВО встретились со школьниками в Мичуринске

В Тамбове на юбилейном собрании промышленников обсудили кадры, инвестиции и развитие экономики

«Героями движет любовь к Родине»: в Мичуринске ветераны Афганистана и СВО встретились с воспитанниками клуба «Ратибор»

В Мичуринске ветераны боевых действий почтили память героев Великой Отечественной войны

В Мичуринске ветераны Афганистана провели урок мужества для учащихся школы № 9

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

В Моршанске прошёл волейбольный турнир памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова

» » » В Тамбовской области может появиться собственная структура Арбитражного центра при РСПП

В Тамбовской области может появиться собственная структура Арбитражного центра при РСПП

Сегодня, 16:04
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области планируют создать региональную структуру Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на участников Петербургского международного экономического форума.

Соответствующая инициатива вошла в число ключевых положений соглашения о сотрудничестве, подписанного между правительством Тамбовской области, Российским союзом промышленников и предпринимателей и региональным Союзом промышленников и предпринимателей.

Предполагается, что новая площадка позволит предпринимателям региона быстрее и эффективнее разрешать коммерческие конфликты без обращения в государственные суды.

Как отметил в комментарии «Вердикту» советник председателя Арбитражного центра при РСПП, вице-президент Федерального союза адвокатов России Пётр Ильичев, третейское разбирательство зачастую позволяет существенно сократить сроки рассмотрения споров.

— Для бизнеса это, прежде всего, вопрос сроков и затрат. Государственные суды сегодня сильно загружены, а третейское разбирательство позволяет рассмотреть спор в среднем за два-три месяца. Кроме того, такая процедура обеспечивает конфиденциальность и даёт сторонам возможность выбрать арбитров с нужной отраслевой экспертизой, — подчеркнул эксперт.


Арбитражный центр при РСПП является одним из ведущих постоянно действующих арбитражных учреждений страны. Право на осуществление такой деятельности центр получил на основании распоряжения Правительства РФ в 2017 году.

По мнению участников проекта, появление подобной инфраструктуры в Тамбовской области может повысить инвестиционную привлекательность региона и создать дополнительные гарантии для предпринимателей при реализации крупных проектов.

Как сообщает «Вердикт», подробности инициативы будут раскрыты в отдельном интервью с Петром Ильичевым, которое выйдет в ближайшее время.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовская область, РСПП и Союз промышленников подписали соглашение о подде ...

В РСПП отметили успешный опыт взаимодействия бизнеса и власти в Тамбовской ...

В Тамбове пройдёт ежегодное собрание Союза промышленников и предпринимателе ...

Тамбовский бизнес сохраняет «сдержанный оптимизм» и готов развиваться

Тамбовская делегация приняла участие в съезде РСПП, «Пигмент» получил федер ...

РСПП поможет тамбовским промышленникам привлечь новые инвестиции



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Суд взыскал более 108 млн рублей с Токарёвской птицефабрики в пользу тамбовского сельхозпредприятия

Сегодня, 20:39
0
Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск ООО «Рассказовское» к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящему в группу агропредприятий «Ресурс». Общая сумма взыскания превысила 108 млн рублей. Как следует из материалов дела, спор возник из-за задолженности по договору поставки

В Тамбовской области может появиться собственная структура Арбитражного центра при РСПП

Сегодня, 16:04
0
В Тамбовской области планируют создать региональную структуру Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт» со ссылкой на участников Петербургского международного экономического форума. Соответствующая инициатива вошла в

Тамбовская область, РСПП и Союз промышленников подписали соглашение о поддержке бизнеса и инвесторов

Сегодня, 12:10
0
На Петербургском международном экономическом форуме Тамбовская область сделала ещё один шаг к развитию благоприятного инвестиционного климата, сообщает деловое издание «Вердикт». Глава региона Евгений Первышов, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и

В Тамбовской области ждут решения по созданию особой экономической зоны

Сегодня, 11:15
0
Власти Тамбовской области направили в Министерство экономического развития России документы на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тамбов». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава региона Евгений Первышов. По словам руководителя

В Тамбове проверят необходимость ларьков возле областной больницы

Вчера, 20:45
0
Власти Тамбова намерены оценить целесообразность размещения торговых павильонов возле Тамбовской областной клинической больницы на улице Московской. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков по итогам выездного осмотра участка от улицы Советской до проезда Монтажников. По словам

Суд отказал прокуратуре во взыскании 148 млн рублей с тамбовской компании «Горняк»

Вчера, 15:51
0
Арбитражный суд Тамбовской области отказал прокуратуре региона в удовлетворении иска к ООО «Горняк» о взыскании 148,4 млн рублей. Как сообщает деловое издание «Вердикт», надзорное ведомство требовало перечислить указанную сумму в бюджет Тамбова в качестве компенсации вреда, якобы причинённого

Прокуратура проверила строительство школы в Бокино: рисков срыва сроков не выявлено

Вчера, 13:53
0
Заместитель прокурора Тамбовской области Игорь Зайферт посетил строящуюся школу на 1100 мест в селе Бокино городского округа Тамбов. Проверка прошла в рамках надзора за реализацией национальных проектов. Во время выезда представители концессионера рассказали о текущей готовности объекта, будущем

В Мичуринске после атаки беспилотников повреждены жилой дом, библиотека и школа искусств

Вчера, 11:02
0
В ночь на 3 июня Мичуринск подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате падения беспилотников повреждения получили жилой дом и несколько социальных объектов. По предварительным данным, пострадавших нет. О произошедшем около пяти часов утра сообщил глава Тамбовской области

Народный фронт вновь обратил внимание на состояние сквера «Гармония» в Тамбове

2 июня 2026
0
В Тамбове спустя почти два месяца после весеннего обследования так и не устранены дефекты в сквере «Гармония» на пересечении улиц Советской и Лермонтовской. Об этом сообщили представители Народного фронта, направившие обращение в адрес городских властей с просьбой обязать подрядчика выполнить

В центре Тамбова вновь выставили на продажу историческое здание бывшей винной монополии

2 июня 2026
0
Тамбовский оборонный завод «Ревтруд» вновь пытается продать часть принадлежащей ему недвижимости в центре города. На торги выставлены два объекта на улице Коммунальной, 51 общей начальной стоимостью более 117 млн рублей. Наибольший интерес представляет двухэтажное здание бывшего цеха №3 площадью

В РСПП отметили успешный опыт взаимодействия бизнеса и власти в Тамбовской области

2 июня 2026
0
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков в интервью деловому изданию «Вердикт» положительно оценил развитие диалога между бизнесом и властью в Тамбовской области. По его словам, региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей демонстрирует

«Атмановские кулачки» всё же пройдут в Тамбовской области

2 июня 2026
0
Этнофестиваль «Атмановские кулачки», который ранее оказался под угрозой отмены из-за отсутствия государственной поддержки, планируют провести в 2026 году. Об этом деловому изданию «Вердикт» сообщил один из организаторов фестиваля Анатолий Тедорадзе. По его словам, в настоящее время оргкомитет

В Тамбовской области запретили продажу энергетиков в школах, больницах и спортобъектах

1 июня 2026
0
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли закон, ограничивающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, на территории ряда социальных учреждений региона. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут действовать до 31 августа 2032 года. Согласно принятому

Мичуринские ветераны доставили гуманитарный груз бойцам в ЛНР

1 июня 2026
0
Члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» организовали очередную отправку гуманитарной помощи российским военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной

Максим Егоров не признал вину на предварительном слушании по делу о взятке

1 июня 2026
0
Бывший глава Тамбовской области Максим Егоров не признаёт вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА ТОП68 со ссылкой на адвоката экс-губернатора Ларису Гусеву. Предварительное слушание по делу проходит сегодня в Сосновском районном суде Тамбовской

Евгений Первышов пригрозил удалять чиновников с совещаний за использование телефонов

1 июня 2026
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что чиновники, отвлекающиеся на мобильные телефоны во время еженедельных оперативных совещаний, будут немедленно удаляться из зала. Такое предупреждение глава региона сделал в прямом эфире во время очередного совещания правительства области.

Жители Тамбовской области вернули в оборот почти миллион монет

31 мая 2026
0
Во время весенней акции «Монетная неделя» жители Тамбовской области сдали в банки и магазины более 932 тысяч монет на общую сумму свыше 4,9 млн рублей. Итоги акции подвели в региональном отделении Банка России. В апреле к проекту присоединились 41 банковское отделение и 215 торговых точек сетевых

Осуждённую за неправосудные решения бывшую судью лишили статуса судьи в отставке

31 мая 2026
0
Квалификационная коллегия судей Тамбовской области прекратила отставку бывшей судьи Тамбовского районного суда Елены Дробышевой. Решение принято после вступления в законную силу обвинительного приговора. Как следует из закона «О статусе судей в Российской Федерации», отставка судьи может быть

В Тамбове выбрали лучшую студенческую юридическую работу России

30 мая 2026
0
В Тамбове состоялся финал XIII Всероссийского студенческого юридического конкурса научных работ, собравший участников из разных регионов страны — от Калининграда до Екатеринбурга. Площадкой проведения стал «Стромов-центр» ТГУ имени Г.Р. Державина. Конкурс организовало Тамбовское региональное

В Тамбовской области появится фиджитал-центр с киберспортом, дронами и автосимуляторами

30 мая 2026
0
Тамбовская область вошла в число 23 регионов России, где создадут новые фиджитал-центры — спортивные площадки, объединяющие цифровые технологии и традиционные виды спорта. На оснащение таких объектов Министерство спорта России направит почти 695 млн рублей из федерального бюджета. Сейчас ведомство

В Тамбове обсудили, как превратить креативные идеи в новые рабочие места и проекты

29 мая 2026
0
В Тамбове впервые прошла межрегиональная стратегическая сессия, посвящённая развитию креативных индустрий. На площадке «Точки кипения» ТГТУ представители власти, бизнеса, вузов и экспертного сообщества обсуждали, как использовать творческий потенциал региона для создания новых проектов, рабочих
Copyrights © 2001-2026
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика

© 2001-2026 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, блокада, бюджет, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги