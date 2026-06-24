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Проект капремонта долгостроя напротив правительства Тамбовской области не прошёл госэкспертизу

Вчера, 14:10
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Попытка возобновить проект одного из самых известных долгостроев Тамбова вновь столкнулась с трудностями. Государственная строительная экспертиза выдала отрицательное заключение на проект капитального ремонта недостроенного офисного центра на улице Карла Маркса, 124. Соответствующая информация появилась в ГИС «Единый государственный реестр заключений».

Речь идёт о семиэтажном здании напротив правительства Тамбовской области, которое начали возводить ещё в 2006 году. Тогда компания «Офис-регион» расселила около 20 семей и приступила к строительству офисного центра «Мономах» площадью почти 5,8 тыс. кв. м. Инвестиции в проект оценивались в 5 млн долларов. В 2012 году объект приобрёл Арбитражный суд Тамбовской области примерно за 10 млн долларов, однако здание так и не было введено в эксплуатацию.

Очередная попытка завершить проект была предпринята в 2025 году. Управление Судебного департамента по Тамбовской области заключило контракт стоимостью 2,7 млн рублей с тамбовской компанией «Экспертная компания "Ведущий инженер"» на разработку проектной документации капитального ремонта. Первоначально проект планировали подготовить к ноябрю 2025 года, однако сроки были продлены до конца мая 2026 года. Именно эта документация и получила отрицательное заключение государственной экспертизы.

Перед началом проектирования специалисты Научно-исследовательского центра «Строительство» обследовали здание. Они установили, что большинство инженерных систем, включая отопление, водоснабжение и канализацию, смонтированы лишь частично и обладают ограниченной работоспособностью.

Как отметил руководитель юридического центра «Полярная звезда» Артём Александров, проблема имеет значение не только для судьбы самого долгостроя.

— Важно понимать, что сейчас Арбитражный суд Тамбовской области размещается в двух разных зданиях. Для суда с таким объёмом дел это не вопрос удобства или повышенного комфорта, а вопрос нормальной организации судопроизводства. Нужны достаточные площади для заседаний, работы аппарата, хранения документов, приёма участников процессов. Поэтому юридическое сообщество рассчитывает, что проблема с размещением суда всё же будет решена, — отметил эксперт.


Отрицательное заключение экспертизы означает, что представленная проектная документация нуждается в доработке. Только после устранения замечаний её можно будет повторно представить на государственную экспертизу.
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