Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана

Скончалась директор Юридического института ТГТУ Елена Евгеньевна Орлова

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

» » » В Мичуринске вновь объявлен конкурс на строительство путепровода через железную дорогу за 1,99 млрд рублей

В Мичуринске вновь объявлен конкурс на строительство путепровода через железную дорогу за 1,99 млрд рублей

Вчера, 09:15
ТОГКУ «Тамбовавтодор» объявило открытый конкурс на строительство путепровода через железнодорожные пути в Мичуринске. Новый объект должен соединить центральную часть города с микрорайоном Кочетовка и агротехнопарком «Мичуринский». Начальная цена контракта составляет 1,99 млрд рублей. Финансирование предусмотрено за счёт средств областного бюджета.

Путепровод планируется возвести в районе Турмасовского железнодорожного переезда. Его строительство должно решить многолетнюю проблему транспортной доступности Кочетовки, где проживает около 20 тысяч человек, а также обеспечить удобный подъезд к агротехнопарку.

Подведение итогов конкурса намечено на 5 марта 2026 года. Работы разделены на шесть этапов, подрядчику предусмотрен аванс до 30% по каждому из них. Завершить строительство планируют к 30 сентября 2027 года.

Проект имеет длительную и непростую историю. Первый контракт был заключён ещё в мае 2020 года с ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна» на сумму 1,4 млрд рублей. Однако к ноябрю 2023 года объект так и не был сдан, сроки переносили до конца 2024 года. Летом 2023 года стало известно, что строительство фактически остановилось на начальной стадии. Контракт расторгли, подрядчик вернул в бюджет 140 млн рублей неотработанного аванса.

Позже арбитражный суд признал за подрядчиком право на взыскание с «Тамбовавтодора» 128 млн рублей фактически понесённых затрат (решение пока не вступило в силу). Причиной срыва сроков называли недостатки проектной документации.

В 2025 году проект скорректировало воронежское ООО «Центр-Дорсервис», получившее за это 25 млн рублей. Это позволило возобновить конкурсные процедуры.

Строительство путепровода планируется реализовать в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Осенью 2025 года вопрос федерального финансирования обсуждался на встрече врио главы региона Евгения Первышова с министром транспорта России Андреем Никитиным, а в ноябре объект включили в федеральный бюджет.
С омской компании взыскали более 13 млн рублей за срыв строительства медцентра в Первомайском округе

Вчера, 18:06
Арбитражный суд подтвердил законность взыскания с омской компании ООО «Сибгарант» более 13 млн рублей за срыв строительства Центра врача общей практики в селе Иловай-Дмитриевское Первомайского округа. Контракт на 28 млн рублей был заключён летом 2023 года. Подрядчик должен был завершить работы к

Прокуратура добилась взыскания с тамбовского застройщика 870 тыс. рублей за срыв отопления

Вчера, 17:05
Прокуратура Октябрьского района Тамбова через суд привлекла застройщика к ответственности за ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств при строительстве многоквартирного дома. Как установлено в ходе проверки, жилой дом по адресу проезд Запрудный, 10 был оборудован модульными котельными

В Мичуринске прошёл урок мужества с участием кавалера ордена Мужества

Вчера, 14:02
Члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» при научной поддержке Академии военных наук Тамбовской области продолжают активно вести военно — патриотическую работу с молодёжью.

В Тамбовской гордуме рассмотрят вопрос о лишении Геннадия Берстенёва звания почётного гражданина

12 февраля 2026
В Тамбовской городской Думе рассмотрят обращение о лишении Геннадия Берстенёва звания «Почётный гражданин города Тамбова». Как сообщили деловому изданию «Вердикт» в представительном органе, документ официально поступил и находится в работе. — Вопрос о лишении Г.И. Берстенёва звания «Почётный

В Тамбове готовятся к паводку: уровень снежного покрова превышает норму вдвое

12 февраля 2026
В Тамбове началась подготовка к весеннему половодью. По данным Тамбовского гидрометцентра, текущие показатели снежного покрова значительно превышают средние многолетние значения. Сейчас высота снега составляет 89 сантиметров — это в два раза выше нормы. Содержание воды в снежной массе достигает

В Мичуринске после атаки БПЛА повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

12 февраля 2026
В ночь на 12 февраля Мичуринск подвергся массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, над Тамбовской областью были уничтожены 13 БПЛА. Всего над Россией за ночь сбито 106 дронов, включая 59 над регионами Черноземья. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, падение беспилотников

Иностранцам с патентами запретят работать в такси, школах и ещё 15 сферах в Тамбовской области

12 февраля 2026
В Тамбовской области с 2026 года иностранные граждане, работающие по трудовым патентам, не смогут трудиться в 18 видах экономической деятельности. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов. Ограничения коснутся целого ряда сфер. В числе запрещённых — пассажирские перевозки

Тамбовчане часами ждут автобусы на морозе: власти обещают усилить маршруты

11 февраля 2026
Сильные снегопады и морозы до минус 30 градусов обернулись для тамбовчан серьёзными проблемами с общественным транспортом. Как сообщает издание «Вердикт», в последние дни жители города были вынуждены подолгу стоять на остановках, а автобусы приходили переполненными или вовсе не появлялись.

В тамбовской компании «Деметра» сменится состав совета директоров

11 февраля 2026
Тамбовское АО «Деметра», занимающееся переработкой зерна и производством муки, готовит обновление совета директоров. Информация об этом опубликована в системе раскрытия корпоративных данных. В числе новых кандидатов — генеральный директор компании Сергей Попов, который возглавил предприятие в

Следствие назвало причину смертельного ДТП у «Водоканала» в Тамбове

11 февраля 2026
Смертельное ДТП, произошедшее в декабре прошлого года у здания тамбовского «Водоканала» на Тулиновской, стало результатом небрежности водителя. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание «Вердикт». Трагедия произошла 23 декабря. Водитель Toyota Camry, поворачивая налево через тротуар, сбил

Суд поддержал налоговую: «Чакинская нефтебаза» должна выплатить более 60 млн рублей

11 февраля 2026
Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Чакинская нефтебаза» в отмене решения регионального управления Федеральной налоговой службы о доначислении налогов на сумму свыше 60 млн рублей. Проверка охватывала 2019–2020 годы. По её итогам налоговая доначислила компании 35,3 млн рублей НДС и

Администрацию Моршанска вновь наказали за неубранную контейнерную площадку

10 февраля 2026
Администрация Моршанска получила штраф в размере 500 тысяч рублей за продолжающиеся нарушения при содержании контейнерной площадки для сбора твёрдых коммунальных отходов. Такое решение вынес Моршанский районный суд. Речь идёт о площадке, которую городские власти обязаны были привести в порядок ещё

В Тамбовской гордуме депутатский мандат Дмитрия Полякова перешёл Валерию Ляшенко

10 февраля 2026
Северная территориальная избирательная комиссия Тамбова 10 февраля приняла решение о передаче депутатских полномочий Валерию Ляшенко и вручила ему удостоверение. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия». Депутатский мандат освободился после того, как представитель

К Токаревской птицефабрике заявлены новые финансовые претензии на сумму свыше 100 млн рублей

10 февраля 2026
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск от воронежского ООО «Савала» к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящей в агропромышленную группу «Ресурс». Размер заявленных требований составляет 101,5 млн рублей. На текущий момент заявление не принято к производству, подробности претензий не

Суды по «Дормострою» отложены: компания оспаривает «черный список», но в заседания не приходит

10 февраля 2026
ООО «Дормострой» продолжает оспаривать решение Тамбовского УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков, однако представители подрядчика не участвуют в судебных заседаниях. Об этом сообщает издание «Вердикт», журналисты которого присутствовали на рассмотрении дел в

Администрацию Тамбова обязали спасти исторический дом на Советской, 77

9 февраля 2026
Администрация Тамбова обязана заняться сохранением исторического дома на улице Советской, 77. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение, по которому мэрия должна разработать проект реставрации и провести работы по сохранению здания — памятника архитектуры регионального

В Тамбове управляющим компаниям выписали десятки предписаний за плохую уборку снега и гололёд

9 февраля 2026
Администрация Тамбова по итогам обследования городских территорий выявила массовые нарушения, связанные с несвоевременной расчисткой снега и устранением гололёда. За одну неделю проверки затронули дворы, тротуары и придомовые территории во всех районах города. Как сообщили в мэрии, 14 управляющим

В Тамбовской области за год аборты составили почти половину от числа родов

9 февраля 2026
На оперативном совещании в правительстве области прозвучали цифры, которые власти назвали тревожными. По итогам 2025 года в Тамбовской области родились чуть более 5,6 тыс. детей, тогда как число абортов составило около 2 тыс. — почти половину от количества новорождённых. Глава региона заявил, что

Апелляция подтвердила обязанность «РКС-Тамбов» устранить последствия канализационного разлива на Бастионной

9 февраля 2026
Арбитражная апелляция поддержала позицию Росприроднадзора в споре с компанией «РКС-Тамбов» из-за разлива канализационных стоков в Тамбове. Как сообщает издание «Вердикт», Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе предписание экологического ведомства, выданное коммунальщикам после

Строительство ФАПа сорвалось: власти через суд добиваются включения подрядчика в «чёрный список»

6 февраля 2026
В Тамбовской области разгорается судебный спор вокруг строительства фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Новая жизнь. Региональное министерство градостроительства и архитектуры подало иск в Арбитражный суд, оспаривая отказ антимонопольной службы включить подрядчика — ООО «Окна Тамбова» — в
