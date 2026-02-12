В Мичуринске вновь объявлен конкурс на строительство путепровода через железную дорогу за 1,99 млрд рублей Комментариев: 0



Путепровод планируется возвести в районе Турмасовского железнодорожного переезда. Его строительство должно решить многолетнюю проблему транспортной доступности Кочетовки, где проживает около 20 тысяч человек, а также обеспечить удобный подъезд к агротехнопарку.



Подведение итогов конкурса намечено на 5 марта 2026 года. Работы разделены на шесть этапов, подрядчику предусмотрен аванс до 30% по каждому из них. Завершить строительство планируют к 30 сентября 2027 года.



Проект имеет длительную и непростую историю. Первый контракт был заключён ещё в мае 2020 года с ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна» на сумму 1,4 млрд рублей. Однако к ноябрю 2023 года объект так и не был сдан, сроки переносили до конца 2024 года. Летом 2023 года стало известно, что строительство фактически остановилось на начальной стадии. Контракт расторгли, подрядчик вернул в бюджет 140 млн рублей неотработанного аванса.



Позже арбитражный суд признал за подрядчиком право на взыскание с «Тамбовавтодора» 128 млн рублей фактически понесённых затрат (решение пока не вступило в силу). Причиной срыва сроков называли недостатки проектной документации.



В 2025 году проект скорректировало воронежское ООО «Центр-Дорсервис», получившее за это 25 млн рублей. Это позволило возобновить конкурсные процедуры.



Строительство путепровода планируется реализовать в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Осенью 2025 года вопрос федерального финансирования обсуждался на встрече врио главы региона Евгения Первышова с министром транспорта России Андреем Никитиным, а в ноябре объект включили в федеральный бюджет. ТОГКУ «Тамбовавтодор» объявило открытый конкурс на строительство путепровода через железнодорожные пути в Мичуринске. Новый объект должен соединить центральную часть города с микрорайоном Кочетовка и агротехнопарком «Мичуринский». Начальная цена контракта составляет 1,99 млрд рублей. Финансирование предусмотрено за счёт средств областного бюджета.Путепровод планируется возвести в районе Турмасовского железнодорожного переезда. Его строительство должно решить многолетнюю проблему транспортной доступности Кочетовки, где проживает около 20 тысяч человек, а также обеспечить удобный подъезд к агротехнопарку.Подведение итогов конкурса намечено на 5 марта 2026 года. Работы разделены на шесть этапов, подрядчику предусмотрен аванс до 30% по каждому из них. Завершить строительство планируют к 30 сентября 2027 года.Проект имеет длительную и непростую историю. Первый контракт был заключён ещё в мае 2020 года с ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна» на сумму 1,4 млрд рублей. Однако к ноябрю 2023 года объект так и не был сдан, сроки переносили до конца 2024 года. Летом 2023 года стало известно, что строительство фактически остановилось на начальной стадии. Контракт расторгли, подрядчик вернул в бюджет 140 млн рублей неотработанного аванса.Позже арбитражный суд признал за подрядчиком право на взыскание с «Тамбовавтодора» 128 млн рублей фактически понесённых затрат (решение пока не вступило в силу). Причиной срыва сроков называли недостатки проектной документации.В 2025 году проект скорректировало воронежское ООО «Центр-Дорсервис», получившее за это 25 млн рублей. Это позволило возобновить конкурсные процедуры.Строительство путепровода планируется реализовать в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Осенью 2025 года вопрос федерального финансирования обсуждался на встрече врио главы региона Евгения Первышова с министром транспорта России Андреем Никитиным, а в ноябре объект включили в федеральный бюджет.



