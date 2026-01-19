|
«Тамбовавтодор» проиграл спор с подрядчиком по путепроводу в Мичуринске
Вчера, 13:01
Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение по спору между ТОГКУ «Тамбовавтодор» и самарским ООО «Куйбышевская дорожная передвижная механизированная колонна», связанному со строительством путепровода в Мичуринске.
Суд отказал заказчику во взыскании 42,6 млн руб. и удовлетворил встречный иск подрядчика. В результате с «Тамбовавтодора» взыскано более 128 млн руб., включая задолженность за выполненные работы, расходы на корректировку проектной документации, убытки по банковской гарантии, а также судебные издержки.
Конфликт сторон возник при реализации крупного инфраструктурного проекта — строительства путепровода через железнодорожные пути, который должен был связать центральную часть Мичуринска с агротехнопарком и микрорайоном Кочетовка. Контракт на сумму свыше 1,4 млрд руб. был заключён в 2023 году.
Изначально завершить строительство планировали к концу ноября 2023 года, затем срок продлили до ноября 2024-го. Однако работы были остановлены уже на начальном этапе. Контракт расторгли в одностороннем порядке, а проект оказался заморожен. Подрядчик при этом вернул аванс в размере 140 млн руб.
Несмотря на претензии заказчика к срокам выполнения работ, суд пришёл к выводу о наличии у подрядной организации права на оплату фактически выполненных работ и компенсацию понесённых затрат.
Решение Арбитражного суда Тамбовской области может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.
