«Тамбовавтодор» проиграл спор с подрядчиком по путепроводу в Мичуринске



Суд отказал заказчику во взыскании 42,6 млн руб. и удовлетворил встречный иск подрядчика. В результате с «Тамбовавтодора» взыскано более 128 млн руб., включая задолженность за выполненные работы, расходы на корректировку проектной документации, убытки по банковской гарантии, а также судебные издержки.



Конфликт сторон возник при реализации крупного инфраструктурного проекта — строительства путепровода через железнодорожные пути, который должен был связать центральную часть Мичуринска с агротехнопарком и микрорайоном Кочетовка. Контракт на сумму свыше 1,4 млрд руб. был заключён в 2023 году.



Изначально завершить строительство планировали к концу ноября 2023 года, затем срок продлили до ноября 2024-го. Однако работы были остановлены уже на начальном этапе. Контракт расторгли в одностороннем порядке, а проект оказался заморожен. Подрядчик при этом вернул аванс в размере 140 млн руб.



Несмотря на претензии заказчика к срокам выполнения работ, суд пришёл к выводу о наличии у подрядной организации права на оплату фактически выполненных работ и компенсацию понесённых затрат.



