В Тамбове объявили новый аукцион на проект филармонии за 72 млн рублей
Сегодня, 10:10
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявило аукцион на разработку и корректировку проектно-сметной и рабочей документации для здания филармонии на улице Державинская, 5. Начальная цена контракта составляет 72 млн рублей, финансирование будет обеспечено из областного бюджета. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно условиям, работы должны быть завершены до 30 ноября 2026 года. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания на территории здания площадью 8,5 тыс. кв. метров и техническое обследование, чтобы определить объём и стоимость восстановления повреждённых конструкций. Дополнительно необходимо проверить ранее закупленное оборудование и, по возможности, использовать его в реконструкции. Победитель торгов обязан будет подготовить проектную документацию и пройти госэкспертизу.
Напомним, реконструкция Тамбовской филармонии длится с 2012 года и неоднократно сталкивалась с провалами. В 2023 году контракт стоимостью 372,5 млн рублей получила подмосковная компания ООО «ЦХД Инжиниринг», которая должна была завершить работы к концу того же года. Сроки перенесли на лето 2024-го, однако подрядчик оказался под наблюдением в рамках процедуры банкротства.
Дополнительную тень на историю реконструкции бросает уголовное дело о хищении бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденное в марте 2024 года по инициативе врио губернатора Евгения Первышова. Однако о результатах расследования следствие до сих пор не сообщило.
Таким образом, проект восстановления филармонии, которая почти полтора десятилетия остаётся «долгостроем», получает новую попытку — теперь в виде разработки обновлённой документации.
Фото: Алексей Бучнев
