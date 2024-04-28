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Проект реконструкции тамбовской филармонии снова корректируют
Сегодня, 10:09
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Тамбовские власти снова планируют внести коррективы в проект реконструкции филармонии. 25 апреля в Единой информационной системе "Закупки" было опубликовано извещение о проведении торгов на выполнение работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию реконструкции главного концертного зала региона, который уже длится 12 лет. Начальная стоимость работ составляет 17,6 миллиона рублей, а средства предусмотрены в областном бюджете. Заказчиком работ выступает региональное министерство градостроительства и архитектуры.
На корректировку документации отведено 60 рабочих дней, с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы. В рамках проекта необходимо будет предусмотреть трансформацию двух залов – малого, вмещающего 333 места, и камерного, рассчитанного на 99 мест, в конференц-зал. Также планируется добавить архитектурную подсветку лестниц, перенести репетиционные комнаты и на их место разместить помещения для VIP-гостей.
Одним из важных моментов является сохранение участков старой кладки стен на 1 этаже и их выделение архитектурной подсветкой. Кроме того, в проекте необходимо будет изменить цветовое решение фасадов здания с учетом предпочтений тамбовчан, которые в прошлом году в ходе опроса на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" отдали предпочтение светло-серому цвету, традиционному для здания тамбовской филармонии.
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