«День РСХБ» в Мичуринском государственном аграрном университете 0 Для продвижения аграрного образования и оказания поддержки студентам и молодым специалистам на рынке труда в АПК Россельхозбанк запустил карьерно-образовательное мероприятие «День РСХБ». В рамках проекта РСХБ встретился со студентами Мичуринского государственного аграрного университета. Это новый

Участник боевых действий в Афганистане провел урок в школе Мичуринского района 0 Патриотизм – это социальное чувство, осознанная любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неё. Патриотизм предполагает чувство гордости за достижения и культуру своей Родины, при этом поддерживает желание сохранять национальный характер, культурные особенности и

Тамбовчан предупреждают об опасности энтеровируса 0 Столкновение с энтеровирусом, вызывающим инфекцию, может произойти легко, так как он широко распространен и обладает высокой стойкостью во внешней среде. В отличие от других заболеваний, таких как ветрянка, грипп или гепатит В, не существует вакцины против энтеровирусных инфекций, что делает

ХК «Тамбов» завершил домашнюю серию победой 0 Хоккейный клуб "Тамбов" добился победы в своем последнем домашнем матче в рамках Olimpbet ВХЛ - Кубок Шелкового Пути, одолев команду "Торос" из Нефтекамска, которая является фарм-клубом "Салавата Юлаева" из КХЛ.

Проект здания Кирсановской ЦРБ обойдется бюджету в 52 млн рублей 0 ООО «Тамбовпроект» было выбрано для разработки проекта нового здания Кирсановской Центральной районной больницы. Компания стала единственным участником торгов и предложила цену в размере 52,2 миллиона рублей, что снизило начальную стоимость контракта на 1 миллион рублей. Средства на подготовку

Ушла из жизни почётный гражданин города Мичуринска Тамара Воронова 0 23 сентября на 86-м году жизни ушла из этого мира Тамара Воронова, выдающаяся личность в музейной сфере. Она была руководителем Музея-усадьбы народного художника СССР А.М. Герасимова, заслуженным работником культуры Российской Федерации и почетным гражданином города Мичуринска.

Жителей Тамбовской области приглашают пройти цифровой диктант 0 С 29 сентября по 15 октября в России будет проводиться акция под названием "Цифровой Диктант" (6+). Все желающие смогут проверить свой уровень грамотности на специальной платформе ЦифровойДиктант.рф.

В парке Дружбы прошел спортивный марафон 0 Жители Тамбова провели субботу, 23 сентября, в парке "Дружба", демонстрируя свои физические возможности. Вместо того, чтобы отдыхать и готовиться к предстоящей рабочей неделе, участники решили испытать свои силы на различных дистанциях.

У здания библиотеки им. А.С. Пушкина отремонтируют платформу 0 В региональном бюджете Тамбовской области выделено 7,2 миллиона рублей на восстановление платформы здания Тамбовской областной универсальной научной библиотеки, названной в честь А. С. Пушкина. Подрядчика для этого проекта выберут по результатам электронного аукциона, который завершится до 27

Тамбовчанина будут судить за попытку перейти на сторону ВСУ 0 Расследование уголовного дела в отношении жителя Тамбова, подозреваемого в государственной измене, завершено, как сообщает Управление Федеральной Службы Безопасности России по Тамбовской области.

В нашем регионе объём введённого жилья вырос более чем на 20% 0 Строительный комплекс Тамбовской области успешно справляется с задачами, поставленными перед ним в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". Основной стратегической целью комплекса является обеспечение доступным жильем наибольшего числа жителей.

В Моршанске перед судом предстанет курьер мошенников 0 В прокуратуре Моршанска города было утверждено обвинительное заключение в уголовном деле, касающемся 22-летнего молодого человека, родившегося в Иркутской области. Его обвиняют по статьям 159 часть 2 и 159 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в группе лиц по

В Тамбове проходит совещание по вопросам реализации региональных программ капремонта 0 В Тамбове в настоящее время проходит V ежегодное совещание представителей субъектов Центрального федерального округа, посвященное текущим вопросам внедрения программы капитального ремонта.

В Тамбовской области приняли законопроекты о поддержке медиков и участников СВО 0 Тамбовская областная Дума одобрила законопроект, связанный с поддержкой сотрудников в сфере здравоохранения, на первом чтении. По словам председателя регионального парламента, Евгения Матушкина, основная цель этого законопроекта заключается в обеспечении необходимым персоналом медицинских

В Муринском районе прошла военно-спортивная игра: «В зоне повышенного внимания» 0 Накануне в с. Старое Тарбеево Мичуринского МО завершилась областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания». Лучшие команды со всей Тамбовской области 3 дня жили в полевых условиях и соревновались в различных видах спорта: стрельба, строевая и силовая подготовка, рукопашный бой,

В Мичуринском районе увековечили память героя СВО 0 Одно из главных направлений работы Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» - увековечивание памяти погибших воинов. Мы считаем, что наши герои не могут быть забыты, они должны жить в памяти живых и служить

Тамбовчанка отметила столетний юбилей 0 В городе Тамбов отметили столетний юбилей гражданки по имени Александра Стебловская. Ей были переданы теплые поздравления и подарки в честь этого значительного события.

Пополнился список объектов культурного наследия Тамбовской области 0 Четыре здания в Тамбовской области были признаны объектами культурного наследия регионального значения. Из них три находятся в Тамбове, а одно в Рассказове.

В Тамбовской области отмечает рост заболеваемости коронавирусом 0 За неделю с 11 по 17 сентября в Тамбовской области было зарегистрировано 14 случаев заболевания COVID-19. Эту информацию предоставил портал "стопкоронавирус.рф", и она была подтверждена региональным Роспотребнадзором. В течение этой недели два человека выздоровели, и смертей не зарегистрировано.

2 года 2 месяца условно за три бутылки водки 0 Мужчина в возрасте 39 лет, проживающий в Тамбовском районе, признан виновным в совершении преступления согласно статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», часть "а", статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда ему назначено наказание в виде двух лет и