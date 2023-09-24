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Проект здания Кирсановской ЦРБ обойдется бюджету в 52 млн рублей
ООО «Тамбовпроект» было выбрано для разработки проекта нового здания Кирсановской Центральной районной больницы. Компания стала единственным участником торгов и предложила цену в размере 52,2 миллиона рублей, что снизило начальную стоимость контракта на 1 миллион рублей. Средства на подготовку проектно-сметной документации будут выделены из регионального бюджета, а заказчиком выступает министерство градостроительства и архитектуры области.
Согласно техническому заданию, новое здание ЦРБ в Кирсанове будет иметь площадь около 26 тысяч квадратных метров. Оно будет включать в себя лечебный корпус на 105 коек, инфекционный корпус на 15 коек, а также отделение патологической анатомии, подстанцию скорой помощи, пищеблок, прачечную, гараж и вертолетную площадку. Для обеспечения теплоснабжения нового корпуса больницы предусмотрена газовая котельная. Срок подготовки документации, включая прохождение государственной экспертизы, составляет до 7 декабря текущего года.
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