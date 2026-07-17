Семь человек погибли при атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске 0 В ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске. По данным властей Тамбовской области, погибли семь сотрудников, работавших в ночную смену. Ещё 25 человек пострадали. О происшествии утром сообщил глава региона Евгений Первышов. По его словам, система ПВО сбила

Тамбовская станция переливания крови после атаки на Котовск ищет доноров с первой и второй группами 0 Тамбовская областная станция переливания крови приглашает доноров с первой и второй группами крови. Сейчас особенно нужны доноры с группами I (0) Rh+, I (0) Rh− и II (A) Rh−. Сдать кровь можно в понедельник, 20 июля, с 8:00 до 12:00 по адресу: Тамбов, улица Бориса Васильева, 3. В

На тамбовских АЗС будут дежурить полицейские и волонтёры 0 В Тамбовской области с 20 июля вводится продажа бензина по системе «чёт-нечёт». Для контроля за соблюдением новых правил на автозаправочных станциях будут дежурить сотрудники органов внутренних дел и волонтёры. Областной Дом молодёжи уже начал приём заявок от добровольцев. На каждой АЗС планируют

В Мичуринске школьники встретились с ветераном Афганистана в музее Боевой славы 0 В музее Боевой славы в Мичуринске прошла встреча ветерана боевых действий в Афганистане, лётчика, подполковника, кавалера ордена Красной Звезды Виктора Воротникова с ребятами из лагеря «Олимпионик» МБОУ СОШ № 1. Для школьников провели экскурсию по музею. Ребята познакомились с экспонатами, среди

Центральный рынок обязали вернуть предпринимателю торговый павильон 0 ООО «Тамбовский Центральный рынок» обязали вернуть предпринимателю Михаилу Кривобокову торговый павильон № 112. Как сообщает деловое издание «Вердикт», спор дошёл до апелляционной инстанции, но суд подтвердил обязанность рынка освободить объект и выплатить задолженность. Речь идёт о павильоне

Жители Солдатской Духовки добиваются свободного доступа к пруду 0 В селе Солдатская Духовка продолжается конфликт вокруг местного пруда. По словам жителей и администрации Тамбовского муниципального округа, привычный доступ к водоёму оказался ограничен. Арендатор пруда установил шлагбаумы, которые перекрыли проезд к воде. После предписания о демонтаже ограждений

На трассе Тамбов — Шацк водитель сбил лося и скрылся 0 В Тамбовской области на трассе Тамбов — Шацк водитель скрылся с места ДТП после столкновения с диким животным. Авария произошла около трёх часов ночи 15 июля. По информации регионального министерства экологии, под колёса автомобиля попал лось. Водитель, причастный к происшествию, покинул место

В Тамбовской области бензин начнут продавать по системе «чёт-нечёт» 0 В Тамбовской области с 20 июля вводится временный порядок продажи бензина АИ-92 и АИ-95 по системе «чёт-нечёт». Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов. Новые правила будут действовать на всех автозаправочных станциях области. В чётные дни заправляться смогут автомобили, у которых первая

Евгений Первышов представил первый отчёт о работе правительства Тамбовской области 0 В Тамбовской областной Думе 15 июля прошло расширенное заседание, на котором глава региона Евгений Первышов представил отчёт о работе правительства области за 2025 год. Заседание началось с технического сбоя — в большом зале правительства отключилось электричество. Первышов вышел на сцену ещё в

С «РКС-Тамбов» взыскали 4,6 млн рублей за загрязнение ручья в Майском 0 Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры Октябрьского района Тамбова и взыскал с ООО «РКС-Тамбов» более 4,6 млн рублей за ущерб, причинённый водному объекту. Деньги должны поступить в федеральный бюджет. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, нарушение выявили во время проверки

Евгений Первышов предложил за десять лет увеличить бюджет Тамбовской области до 100 млрд рублей 0 В Тамбовской областной Думе прошло расширенное заседание, на котором глава региона Евгений Первышов представил ежегодный отчёт о работе правительства Тамбовской области в 2025 году. Это стало его первым таким выступлением после назначения на должность в 2025 году. Главной темой доклада стала

С подрядчика ремонта дорог в Строителе взыскали 859 тыс. рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск МБУ «Дирекция городских дорог» к ООО «Тамбовпромстрой», сообщает издание «Вердикт». С подрядчика взыскали 859,4 тыс. рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими средствами. Поводом для обращения в суд стала

Делегация Тамбовской области примет участие во Всероссийском дне поля 0 Делегация Тамбовской области примет участие во Всероссийском дне поля — 2026. Мероприятие пройдёт с 16 по 18 июля в Сибирском агропарке в Алтайском крае. Делегацию возглавит заместитель главы региона — министр сельского хозяйства Алёна Сытова. По данным делового издания «Вердикт», в состав вошли

Евгений Первышов заявил об износе коммунальных сетей в Тамбовской области до 80% 0 Коммунальные сети в Тамбовской области за последние десять лет достигли степени износа в 80%. Об этом губернатор Евгений Первышов сообщил во время отчёта перед областной Думой о работе регионального правительства в 2025 году. По словам главы региона, такая ситуация стала следствием концессионных

В Тамбовской области семь партий выдвинули кандидатов в облдуму 0 Избирательная комиссия Тамбовской области заверила списки кандидатов в депутаты региональной Думы восьмого созыва. В облизбиркоме сообщили, что период выдвижения кандидатов завершился. Областные списки представили семь партий: КПРФ, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия»,

Путепровод в Мичуринске готов на 11% 0 Строительство путепровода через железную дорогу в Мичуринске идёт по утверждённому графику. Сейчас техническая готовность объекта составляет 11%, сообщили в правительстве Тамбовской области. Новый путепровод длиной 271,4 метра соединит центр Мичуринска с микрорайоном Кочетовка и агротехнопарком

В отношении тамбовского ДСУ-2 ввели процедуру наблюдения 0 Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2». Резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы, поэтому детали процедуры пока не раскрываются. Инициатором банкротства в апреле 2026 года выступила

В Уварове продолжается капремонт корпуса лицея имени Данилова 0 В Уварове продолжается капитальный ремонт восьмого корпуса лицея имени А.И. Данилова. Ход работ проверили депутат Тамбовской областной Думы Алексей Кочетков, глава города Владислав Денисов и депутаты Уваровского городского Совета народных депутатов. Мониторинг прошёл в рамках реализации Народной

В Тамбове на фоне очередей за бензином начали продавать места у АЗС 0 В Тамбове на фоне очередей за бензином начали продавать места у автозаправочных станций. Эту тему 13 июля обсудили на планёрке у главы администрации города Максима Косенкова. По словам участников совещания, в очередях уже замечали автомобили с объявлениями о продаже места. Жёлтые наклейки с

Тамбовчане снова жалуются на работу общественного транспорта 0 Работа общественного транспорта в Тамбове вновь стала одной из самых обсуждаемых городских тем. На проблему обратили внимание на еженедельной планёрке у главы Тамбовской области Евгения Первышова и на совещании у главы администрации города Максима Косенкова. Как сообщила руководитель Центра