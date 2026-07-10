В Тамбове на фоне очередей за бензином начали продавать места у АЗС

«В очередях начали торговать местом. Сколько вам предлагали заплатить?» — спросил Максим Косенков.

«5 тысяч рублей. За то, чтобы заправиться», — ответили из зала.

«Давайте посоветуемся вместе здесь и с правоохранительными органами. Ведь спекулируют, перепродают. Мы же понимаем с вами. И много это уже делают, в том числе и некоторые заправки, которые частники, где есть этот бензин, но они там цену взвинтили», — сказал Максим Косенков.

В Тамбове на фоне очередей за бензином начали продавать места у автозаправочных станций. Эту тему 13 июля обсудили на планёрке у главы администрации города Максима Косенкова.По словам участников совещания, в очередях уже замечали автомобили с объявлениями о продаже места. Жёлтые наклейки с надписью «продаю» водители размещают на заднем стекле.Глава администрации заявил, что на ситуации пытаются заработать не только отдельные автомобилисты, но и некоторые частные заправки, где топливо есть, но цена заметно выросла. По его словам, такие случаи нужно оценивать вместе с правоохранительными органами.По данным администрации на 10:00 13 июля, в Тамбове зарегистрировано 60 автозаправочных станций, из них шесть работают с газомоторным топливом. Из 54 АЗС, продающих бензин и дизель, не работали 18. В основном это несетевые заправки.Из-за этого основная нагрузка легла на сетевые АЗС. Спрос на АИ-92, по оценке чиновников, вырос на 135%. Средняя цена утром 13 июля составляла 66 рублей за литр АИ-92, 69,56 рубля за АИ-95 и 77,96 рубля за дизельное топливо. За неделю цены выросли на 1,5%.На планёрке также сообщили, что «Роснефть» обещает увеличить суточный отпуск топлива на своих АЗС в Тамбове на 30%. Это позволит каждой заправке обслуживать больше автомобилей в сутки, однако очереди и ограничения пока сохраняются.Сейчас лимит на отпуск топлива составляет 30 литров на автомобиль. Власти региона также рассматривают дополнительные меры, включая возможную продажу бензина по чётным и нечётным госномерам после опроса жителей.