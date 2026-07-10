В Тамбовской области могут провести голосование по новым ограничениям на заправках

«Уже были случаи, когда машину скорой помощи без очереди не пропустили. А еще хуже, когда автовладельцы начинают между собой выяснять отношения. Или у нас в очередях начинают местами торговать — занимают места в очереди, а потом продают их», — сказал губернатор.

«Как сейчас мы видим, приезжают дозаправлять, хотя бак пустой наполовину. Это вызывает дополнительные очереди. Выстраивается по 100 машин. Некоторые люди стоят по девять часов», — отметил Евгений Первышов.

«Что нам мешает вместе с гражданами эти решения обсудить и принять? Давайте проведем опрос на сайте Госуслуг. Если граждане скажут, давайте вместе примем решение и введём чётный и нечетный режим работы, и точно так же минимальный объём заправки. Либо введем, либо не введем. Как граждане скажут», — отметил Первышов.

В Тамбовской области могут вынести вопрос о новых ограничениях на продажу топлива на общественное голосование через портал «Госуслуги». Об этом губернатор Евгений Первышов сообщил на еженедельном оперативном совещании.Сейчас в регионе работают 145 АЗС. По данным министра промышленности, торговли и предпринимательства области Эдуарда Никулина, основным поставщиком остаётся АО «Воронежнефтепродукт», работающее под брендом «Роснефть». По просьбе губернатора компания уже увеличивает поставки топлива на треть. При этом на АЗС «Роснефти» сохраняется лимит отпуска — 30 литров в одни руки.Ситуацию осложняет неполная работа сети «Лукойл». В Тамбовской области у компании восемь заправок, но одновременно функционируют только от двух до пяти станций. Из-за этого на работающие АЗС ложится дополнительная нагрузка, а у заправок выстраиваются большие очереди.Евгений Первышов рассказал, что власти уже сталкиваются не только с дефицитом времени у водителей, но и с конфликтами в очередях.Ранее власти обсуждали схему отпуска топлива по принципу «чётный-нечётный» номер автомобиля, но тогда от неё отказались. Теперь этот вариант снова рассматривается. Кроме того, обсуждается введение минимального объёма разовой заправки, чтобы сократить число водителей, которые заезжают на АЗС долить несколько литров при наполовину полном баке.По словам губернатора, итоговое решение власти хотят принять с учётом мнения жителей.Опрос на «Госуслугах» планируют подготовить в течение одного-двух дней. По его результатам власти решат, вводить ли новые ограничения на заправках региона.