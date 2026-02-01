|
Жалобы на «скорую» дошли до правительства: власти пообещали изменить систему
Вчера, 19:07
Проблемы в работе скорой медицинской помощи, на которые в последнее время всё чаще жалуются жители Тамбовской области, были рассмотрены на оперативном совещании в региональном правительстве. Губернатор Евгений Первышов признал, что действующая система не справляется с задачами.
По словам главы региона, обращения от жителей поступают регулярно и касаются как долгого ожидания бригад, так и качества реагирования на вызовы.
— Мне не нравится система работы «скорой» помощи. Мы получаем большое количество обращений. Нужно разобраться, что именно не работает, и принять меры для исправления ситуации, — заявил Евгений Первышов.
Для этого создана специальная комиссия, которая займётся анализом ситуации на местах. Её участники планируют выехать в муниципалитеты и районные больницы, пообщаться с медработниками и изучить, как организована работа скорой помощи в реальных условиях.
Также в ходе совещания было отмечено, что в рамках этой проверки власти рассмотрят и сопутствующие проблемы, в том числе обеспечение жителей льготными лекарствами.
Тема работы скорой помощи получила широкий общественный резонанс после публикаций в районных и областных СМИ, где жители делились личными историями и жалобами. Теперь, как заверяют власти, ситуация взята на контроль, а решения будут приниматься по итогам работы комиссии.
