Ждать часами: тамбовчане всё чаще жалуются на работу скорой помощи



По правилам, скорая должна приезжать в течение 20 минут в экстренных случаях и до двух часов — при неотложных. Но на практике эти сроки нередко превышаются. Жители сообщают о случаях, когда бригаду приходилось ждать три или даже четыре часа.



Одна из причин — нехватка бригад «на местах». Машины скорой помощи нередко отправляют в другие районы за десятки и даже сотни километров. В результате в городе или округе может остаться всего несколько экипажей, которые физически не успевают на все вызовы.



Тяжело приходится и самим медикам. Работники скорой помощи говорят о колоссальной нагрузке: за одну смену бригады проезжают сотни километров, работают без пауз и отдыха. В таких условиях многие фельдшеры уходят, не выдержав темпа. Часть вакансий закрывают студентами-медиками, но это временное решение. С водителями ситуация ещё сложнее — их остро не хватает, и из-за этого бригад становится всё меньше.



Власти признают, что реформа службы скорой помощи дала не тот эффект, на который рассчитывали. Глава региона Евгений Первышов ранее говорил, что систему придётся пересматривать и искать дополнительные решения. В область уже поступили новые автомобили скорой помощи, но сами медики и пациенты сомневаются, что этого достаточно.



В Тамбовской области всё громче звучат жалобы на работу скорой медицинской помощи. Люди рассказывают о долгом ожидании врачей, сложностях с вызовами и ситуациях, когда помощь приезжает слишком поздно.




