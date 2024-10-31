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Скорая помощь в Тамбовской области переходит под единое руководство
Вчера, 12:16
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С 1 ноября отделения скорой помощи всех центральных районных больниц (ЦРБ) Тамбовской области передаются в подчинение областной станции скорой помощи и медицины катастроф. В связи с этой реорганизацией прежние городские номера для приёма вызовов более не функционируют.
Региональное министерство здравоохранения сообщает, что в рамках централизации скорой медицинской помощи, все профильные отделения ЦРБ были реорганизованы и теперь будут работать под единым руководством.
Для вызова скорой помощи по-прежнему доступны телефоны экстренных служб:
03 — с домашнего телефона,
103 — с мобильного телефона,
112 — единый номер вызова служб экстренного реагирования.
Кроме того, консультативную помощь по заболеваниям можно получить по телефонам 103 с мобильного или 03 с городского телефона.
Напомним, что первый этап централизации скорой медицинской помощи в Тамбовской области завершился в июле этого года, когда отделения скорой помощи Тамбовской и Рассказовской ЦРБ, а также больницы Котовска и Мичуринской подстанции вошли в состав областной станции.
Фото: Юлия Новикова / ПриТамбовье
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