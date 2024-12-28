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Скорая помощь Тамбовской области перешла на новый уровень
Сегодня, 09:11
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С 1 ноября служба скорой медицинской помощи Тамбовской области была реорганизована: все отделения скорой помощи районных больниц объединили под управлением областной станции скорой помощи и медицины катастроф. Эта мера позволила сократить время прибытия медицинских бригад и повысить эффективность их работы.
Одним из главных достижений стало внедрение единой информационной системы. Она позволяет фельдшерам быть на постоянной связи с диспетчерской и дежурным врачом, что ускоряет процесс обработки вызовов и улучшает качество оказания помощи.
Новая структура также позволяет перераспределять медицинские ресурсы. Например, бригады из Токарёвки, Уварова и Сампура теперь могут помогать в Жердевке, а специалисты из Пичаева направляются на вызовы в Моршанске.
По данным заместителя министра здравоохранения региона Аэлиты Зенкиной, благодаря нововведениям среднее время ожидания скорой помощи сократилось с 26 минут в ноябре до 22 минут в декабре.
Однако проблема нехватки кадров остаётся острой — дефицит медицинского персонала превышает 20%. Для её решения регион продолжает реализацию программы «Земский фельдшер», выделяет целевые места в медицинских учебных заведениях и активно работает с молодёжью для повышения интереса к профессии.
Напомним, вызвать скорую помощь в регионе можно по номерам:
03 — с домашнего телефона,
103 — с мобильного телефона,
112 — единый номер экстренных служб.
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