Евгений Первышов предложил за десять лет увеличить бюджет Тамбовской области до 100 млрд рублей 0 В Тамбовской областной Думе прошло расширенное заседание, на котором глава региона Евгений Первышов представил ежегодный отчёт о работе правительства Тамбовской области в 2025 году. Это стало его первым таким выступлением после назначения на должность в 2025 году. Главной темой доклада стала

С подрядчика ремонта дорог в Строителе взыскали 859 тыс. рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск МБУ «Дирекция городских дорог» к ООО «Тамбовпромстрой», сообщает издание «Вердикт». С подрядчика взыскали 859,4 тыс. рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими средствами. Поводом для обращения в суд стала

Делегация Тамбовской области примет участие во Всероссийском дне поля 0 Делегация Тамбовской области примет участие во Всероссийском дне поля — 2026. Мероприятие пройдёт с 16 по 18 июля в Сибирском агропарке в Алтайском крае. Делегацию возглавит заместитель главы региона — министр сельского хозяйства Алёна Сытова. По данным делового издания «Вердикт», в состав вошли

Евгений Первышов заявил об износе коммунальных сетей в Тамбовской области до 80% 0 Коммунальные сети в Тамбовской области за последние десять лет достигли степени износа в 80%. Об этом губернатор Евгений Первышов сообщил во время отчёта перед областной Думой о работе регионального правительства в 2025 году. По словам главы региона, такая ситуация стала следствием концессионных

В Тамбовской области семь партий выдвинули кандидатов в облдуму 0 Избирательная комиссия Тамбовской области заверила списки кандидатов в депутаты региональной Думы восьмого созыва. В облизбиркоме сообщили, что период выдвижения кандидатов завершился. Областные списки представили семь партий: КПРФ, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия»,

Путепровод в Мичуринске готов на 11% 0 Строительство путепровода через железную дорогу в Мичуринске идёт по утверждённому графику. Сейчас техническая готовность объекта составляет 11%, сообщили в правительстве Тамбовской области. Новый путепровод длиной 271,4 метра соединит центр Мичуринска с микрорайоном Кочетовка и агротехнопарком

В отношении тамбовского ДСУ-2 ввели процедуру наблюдения 0 Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2». Резолютивная и мотивировочная части судебного акта пока не опубликованы, поэтому детали процедуры пока не раскрываются. Инициатором банкротства в апреле 2026 года выступила

В Уварове продолжается капремонт корпуса лицея имени Данилова 0 В Уварове продолжается капитальный ремонт восьмого корпуса лицея имени А.И. Данилова. Ход работ проверили депутат Тамбовской областной Думы Алексей Кочетков, глава города Владислав Денисов и депутаты Уваровского городского Совета народных депутатов. Мониторинг прошёл в рамках реализации Народной

В Тамбове на фоне очередей за бензином начали продавать места у АЗС 0 В Тамбове на фоне очередей за бензином начали продавать места у автозаправочных станций. Эту тему 13 июля обсудили на планёрке у главы администрации города Максима Косенкова. По словам участников совещания, в очередях уже замечали автомобили с объявлениями о продаже места. Жёлтые наклейки с

Тамбовчане снова жалуются на работу общественного транспорта 0 Работа общественного транспорта в Тамбове вновь стала одной из самых обсуждаемых городских тем. На проблему обратили внимание на еженедельной планёрке у главы Тамбовской области Евгения Первышова и на совещании у главы администрации города Максима Косенкова. Как сообщила руководитель Центра

С подрядчика взыскали аванс за несмонтированную пожарную сигнализацию в храме под Токарёвкой 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал с индивидуального предпринимателя Сергея Иванина в пользу СХПК «Гладышевский» из Токаревского района 230 тыс. рублей неотработанного аванса. Спор возник из-за договора на монтаж пожарной сигнализации в храме преподобного Серафима Саровского в селе

В Тамбовской области могут провести голосование по новым ограничениям на заправках 0 В Тамбовской области могут вынести вопрос о новых ограничениях на продажу топлива на общественное голосование через портал «Госуслуги». Об этом губернатор Евгений Первышов сообщил на еженедельном оперативном совещании. Сейчас в регионе работают 145 АЗС. По данным министра промышленности, торговли

В Тамбове временно запретили купание на трёх пляжах 0 В Тамбове временно запретили купание на трёх городских пляжах. Ограничения ввели после исследований Роспотребнадзора, сообщили в администрации города. По данным ведомства, вода не соответствует санитарным нормам на пляжах «Парус» на левом берегу канала Цны по улице Набережной, 14, «Детский» на

Прокуратура требует взыскать с подрядчика 9,8 млн рублей за срыв ремонта дороги в Тамбове 0 Прокуратура Тамбовской области подала иск к ООО «СУ 1». С липецкого подрядчика требуют взыскать 9,8 млн рублей ущерба за срыв муниципального контракта на ремонт дороги по улице 2-й Высотной в Тамбове. Контракт стоимостью 46 млн рублей компания получила у МБУ «Дирекция городских дорог» 5 июля 2024

Тамбовская область попросила увеличить лимиты топлива для АЗС 0 Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов обратился в Министерство энергетики РФ и компанию «Роснефть» с просьбой увеличить суточные лимиты поставки топлива на автозаправочные станции для розничной продажи. Об этом глава региона сообщил в своём канале в Max с пометкой «Срочно». По словам

Суд признал незаконным бездействие мэрии Тамбова по ремонту дома на Чичканова 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу администрации Тамбова и подтвердил незаконность бездействия городских властей по ремонту мест общего пользования в доме № 125 на улице Чичканова. Дом относится к специализированному жилому фонду. Все помещения в нём находятся в

Глава Кирсанова Сергей Павлов досрочно сложил полномочия 0 Глава администрации Кирсанова Сергей Павлов досрочно сложил полномочия. Решение приняли на заседании Кирсановского городского Совета депутатов. Причиной ухода с муниципальной должности стало выдвижение Павлова кандидатом в депутаты Тамбовской областной Думы восьмого созыва по одномандатному

«Завком-инжиниринг» возглавил рейтинг ответственного бизнеса в Тамбовской области 0 ООО «Завком-инжиниринг» заняло первое место среди предприятий Тамбовской области в обновлённом Национальном ЭКГ-рейтинге за июль 2026 года. Компания набрала 113 баллов из 170 возможных и подтвердила высший уровень деловой репутации — «Лидер» категории ААА. ЭКГ-рейтинг оценивает бизнес по трём

Дорогу на улице Чехова в Тамбове пообещали отремонтировать в 2027 году 0 Дорогу на улице Чехова в Тамбове, которую, по словам жителей, не ремонтировали около 40 лет, планируют включить в ремонтную программу на 2027 год. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов после ежемесячного приёма граждан в штабе общественной поддержки «Единой России». Речь идёт

Тамбовские власти договариваются об увеличении поставок топлива на АЗС 0 Власти Тамбовской области ведут переговоры с АО «Воронежнефтепродукт» об увеличении поставок бензина и дизельного топлива на автозаправки сети «Роснефть». Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале. По его словам, поставки топлива на АЗС «Роснефти» в Тамбовской области