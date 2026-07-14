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С подрядчика ремонта дорог в Строителе взыскали 859 тыс. рублей
Вчера, 18:00
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Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск МБУ «Дирекция городских дорог» к ООО «Тамбовпромстрой», сообщает издание «Вердикт». С подрядчика взыскали 859,4 тыс. рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими средствами.
Поводом для обращения в суд стала внутренняя проверка, которую сотрудники «Дирекции городских дорог» провели совместно с комитетом финансов администрации Тамбова. Она выявила завышение стоимости работ по муниципальному контракту на ремонт автомобильных дорог в посёлке Строитель.
Как установил суд, подрядчик дважды применил одни и те же материалы в расценках: включил двойную стоимость асфальтобетона, а также стоимость лома асфальтобетона. Общая сумма завышения составила 2,9 млн рублей.
Работы по контракту были выполнены и оплачены полностью. После выявления нарушений заказчик направил подрядчику претензии с требованием вернуть излишне уплаченные деньги. Компания частично признала требования и перечислила 2 млн рублей, однако оставшиеся 859 409 рублей не вернула.
Суд взыскал эту сумму с ООО «Тамбовпромстрой» в пользу МБУ «Дирекция городских дорог». Также подрядчик должен выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами.
ООО «Тамбовпромстрой» зарегистрировано в 2017 году. До февраля 2024 года компания называлась ООО «Пандора-Групп». Она принадлежит Александру Погуляеву. Сейчас в Арбитражном суде Тамбовской области рассматривается заявление УФНС о признании компании банкротом. Ранее подрядчик уже попадал в поле внимания из-за срывов сроков благоустройства дворов и ремонта дорог.
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