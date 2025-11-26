Крупного тамбовского подрядчика «Тамбовпромстрой» пытаются признать банкротом из-за долгов перед налоговой Комментариев: 0



Согласно данным налоговой службы, совокупная задолженность «Тамбовпромстроя» превышает 16,3 млн рублей. Аналитические сервисы уточняют, что на 10 августа 2025 года долги по налогам, пеням и штрафам составляли около 12,2 млн рублей, из которых 8,4 млн руб. — это недоимка, а 3,8 млн — пени и санкции.



Парадоксально, но при серьёзной долговой нагрузке фирма демонстрирует стремительный рост финансовых показателей. По данным бухгалтерской отчётности и Rusprofile, в 2024 году компания показала рекордные результаты: выручка — 454 млн рублей (+126%), чистая прибыль — 13,1 млн рублей, активы выросли почти в 3,5 раза, достигнув 270,4 млн рублей.



«Тамбовпромстрой» (до 2024 года — «Пандора-Групп») существует с 2017 года. Единственный учредитель и директор — Александр Погуляев. Компания выигрывала десятки госзакупок: всего более 70 контрактов на сумму свыше 1,25–1,3 млрд рублей. Среди них — благоустройство дворов в Тамбове (165,5 млн руб.), ремонт улицы Гагарина (91,7 млн руб.), обновление сквера в Котовске (86,3 млн руб.).



Однако наряду с успехами компанию неоднократно критиковали за срывы сроков. Так было с реконструкцией фонтана «Дружбы народов» на Привокзальной площади, а также с ремонтом дворов на улицах Рылеева и Магистральной — за последнюю задержку фирма получила штраф 1,2 млн рублей.



Согласно Rusprofile, в отношении компании действует 16 исполнительных производств на сумму около 13 млн рублей, а в арбитражах идёт несколько десятков процессов на сумму свыше 60 млн рублей.



Отдельно стоит напомнить и о том, что ранее в отношении руководства тогда ещё «Пандоры-Групп» возбуждали уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Следствие утверждало, что подрядчики похитили более миллиона бюджетных средств при благоустройстве дворов в Тамбове. УФНС по Тамбовской области подало в Арбитражный суд заявление о признании компании ООО «Тамбовпромстрой» банкротом, сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о предприятии, хорошо известном жителям региона по крупным муниципальным проектам в сфере дорожного ремонта и благоустройства.Согласно данным налоговой службы, совокупная задолженность «Тамбовпромстроя» превышает 16,3 млн рублей. Аналитические сервисы уточняют, что на 10 августа 2025 года долги по налогам, пеням и штрафам составляли около 12,2 млн рублей, из которых 8,4 млн руб. — это недоимка, а 3,8 млн — пени и санкции.Парадоксально, но при серьёзной долговой нагрузке фирма демонстрирует стремительный рост финансовых показателей. По данным бухгалтерской отчётности и Rusprofile, в 2024 году компания показала рекордные результаты: выручка — 454 млн рублей (+126%), чистая прибыль — 13,1 млн рублей, активы выросли почти в 3,5 раза, достигнув 270,4 млн рублей.«Тамбовпромстрой» (до 2024 года — «Пандора-Групп») существует с 2017 года. Единственный учредитель и директор — Александр Погуляев. Компания выигрывала десятки госзакупок: всего более 70 контрактов на сумму свыше 1,25–1,3 млрд рублей. Среди них — благоустройство дворов в Тамбове (165,5 млн руб.), ремонт улицы Гагарина (91,7 млн руб.), обновление сквера в Котовске (86,3 млн руб.).Однако наряду с успехами компанию неоднократно критиковали за срывы сроков. Так было с реконструкцией фонтана «Дружбы народов» на Привокзальной площади, а также с ремонтом дворов на улицах Рылеева и Магистральной — за последнюю задержку фирма получила штраф 1,2 млн рублей.Согласно Rusprofile, в отношении компании действует 16 исполнительных производств на сумму около 13 млн рублей, а в арбитражах идёт несколько десятков процессов на сумму свыше 60 млн рублей.Отдельно стоит напомнить и о том, что ранее в отношении руководства тогда ещё «Пандоры-Групп» возбуждали уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Следствие утверждало, что подрядчики похитили более миллиона бюджетных средств при благоустройстве дворов в Тамбове.



