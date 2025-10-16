Подрядчика дороги на улице Волжской в Тамбове оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения при строительстве Комментариев: 0



Сейчас «Строй НЭС-АБ» находится в процедуре банкротства. По данным открытых источников, организация фигурирует в 21 судебном деле на сумму более 223 млн рублей, а её долги по налогам и штрафам превышают 31,6 млн рублей. Прокуратура Советского района Тамбова выявила нарушения при строительстве новой автодороги по улице Волжская — на участке от Кавказской до Магистральной. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подрядчику — ООО «Строй НЭС-АБ» — предъявлено обвинение в нарушении требований строительного законодательства (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ). Суд назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.Проверка показала, что подрядчик не обеспечил безопасность на объекте: строительные материалы хранились с нарушениями, отсутствовали ограждения, предупредительные знаки и информационные стенды. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».Контракт на строительство дороги по улице Волжской был заключён с «Строй НЭС-АБ» в 2023 году. Стоимость проекта выросла до 254 млн рублей, а срок завершения перенесли на 2024 год. По данным портала госзакупок, на сентябрь 2025 года выполнено работ на сумму 48 млн рублей. В этом году администрация объявила тендер на второй этап — его выиграло ООО «Реал-Макс» с предложением на 239,2 млн рублей.ООО «Строй НЭС-АБ» уже известно тамбовчанам: фирма проходит по уголовному делу о хищении 8 млн рублей при ремонте улицы Советской. Тогда подрядчику вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — по версии следствия, компания завышала стоимость материалов.Ранее прокуратура выявляла нарушения и на других объектах компании — в частности, при ремонте улиц Усиевича и Чичерина, где сроки и разрешительная документация не соблюдались.Сейчас «Строй НЭС-АБ» находится в процедуре банкротства. По данным открытых источников, организация фигурирует в 21 судебном деле на сумму более 223 млн рублей, а её долги по налогам и штрафам превышают 31,6 млн рублей.



