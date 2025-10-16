Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

» » » Подрядчика дороги на улице Волжской в Тамбове оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения при строительстве

Подрядчика дороги на улице Волжской в Тамбове оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения при строительстве

Вчера, 12:00
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура Советского района Тамбова выявила нарушения при строительстве новой автодороги по улице Волжская — на участке от Кавказской до Магистральной. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подрядчику — ООО «Строй НЭС-АБ» — предъявлено обвинение в нарушении требований строительного законодательства (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ). Суд назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

Проверка показала, что подрядчик не обеспечил безопасность на объекте: строительные материалы хранились с нарушениями, отсутствовали ограждения, предупредительные знаки и информационные стенды. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Контракт на строительство дороги по улице Волжской был заключён с «Строй НЭС-АБ» в 2023 году. Стоимость проекта выросла до 254 млн рублей, а срок завершения перенесли на 2024 год. По данным портала госзакупок, на сентябрь 2025 года выполнено работ на сумму 48 млн рублей. В этом году администрация объявила тендер на второй этап — его выиграло ООО «Реал-Макс» с предложением на 239,2 млн рублей.

ООО «Строй НЭС-АБ» уже известно тамбовчанам: фирма проходит по уголовному делу о хищении 8 млн рублей при ремонте улицы Советской. Тогда подрядчику вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — по версии следствия, компания завышала стоимость материалов.

Ранее прокуратура выявляла нарушения и на других объектах компании — в частности, при ремонте улиц Усиевича и Чичерина, где сроки и разрешительная документация не соблюдались.

Сейчас «Строй НЭС-АБ» находится в процедуре банкротства. По данным открытых источников, организация фигурирует в 21 судебном деле на сумму более 223 млн рублей, а её долги по налогам и штрафам превышают 31,6 млн рублей.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Мичуринске подрядчик похитил 5,8 млн рублей при благоустройстве историчес ...

В Мичуринске подрядчика уличили в хищении 7,5 млн рублей при благоустройств ...

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о хищении средств, выделенны ...

Подрядчика, ремонтировавшего ул. Советская в Тамбове обвиняют в мошенничест ...

ООО «МСК Строй» попало в «чёрный список» ФАС за срыв строительства ФОКа в В ...

Тамбовского подрядчика обвиняют в хищении стройматериалов на сумму в 1,2 ми ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Тамбовской области по делу «Русагро»

Вчера, 23:29
0
Имущество и банковские счета бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова арестованы по решению суда. Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела, связанного с расследованием в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима

Подрядчика дороги на улице Волжской в Тамбове оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения при строительстве

Вчера, 12:00
0
Прокуратура Советского района Тамбова выявила нарушения при строительстве новой автодороги по улице Волжская — на участке от Кавказской до Магистральной. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подрядчику — ООО «Строй НЭС-АБ» — предъявлено обвинение в нарушении требований строительного

В Тамбове открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы»

16 октября 2025
0
В Тамбовском областном краеведческом музее открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы: мир образов в искусстве Китая». Экспозиция собрана из редких коллекций, принадлежавших дворянским усадьбам Тамбовской губернии и переданных музею в начале XX века в период

Московскую фирму «Каскад» внесли в реестр недобросовестных подрядчиков после срыва капремонта школы в Сампуре

16 октября 2025
0
Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы внесло московское ООО «Каскад» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Основанием стал срыв сроков капитального ремонта здания Сатинской средней школы в Сампурском муниципальном округе. Контракт на сумму свыше 71 млн руб.

Задержан и отправлен под домашний арест бенефициар проекта «Серебряная долина» Алексей Сабадаш

16 октября 2025
0
Решением Ленинского районного суда Тамбова под домашний арест до 13 декабря отправлен Алексей Сабадаш — бенефициар концессии по строительству дома-интерната «Серебряная долина» в селе Отъяссы Сосновского муниципального округа. Как сообщили «Вердикту» в пресс-службе суда, мера пресечения избрана в

В Тамбове заложили Аллею Славы в память о погибших и пропавших без вести защитниках Отечества

16 октября 2025
0
В Тамбове состоялась торжественная закладка Аллеи Славы, посвящённой памяти погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Инициатива создания мемориала принадлежит супругам и матерям военнослужащих, которые обратились с предложением к губернатору Евгению Первышову. Для размещения Аллеи

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

15 октября 2025
0
Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях судебного процесса по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского муниципального округа. История, начавшаяся осенью прошлого года, когда на берегу было обнаружено 8,5 тысячи мёртвых рыб, неожиданно получила продолжение — теперь

Тамбов требует через суд вернуть 10 млн рублей у орловского подрядчика «Триумф»

15 октября 2025
0
Муниципальная дирекция благоустройства Тамбова подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области к орловскому ООО «Триумф» с требованием взыскать 10,3 млн руб. — сумму не возвращённого аванса и начисленные проценты. Заседание суда назначено на 11 ноября, сообщает деловое издание «Вердикт». Подрядчик

Прокуратура потребовала навести порядок с водоснабжением в посёлке Строитель

15 октября 2025
0
Прокуратура Тамбовского района провела проверку после многочисленных жалоб жителей посёлка Строитель на перебои с подачей холодной воды. Основанием для прокурорского реагирования стал депутатский запрос учредителя делового издания «Вердикт», депутата Тамбовской городской Думы VII созыва Артёма

Семьи участников СВО освободят от госпошлины при обращении в суд, а в Тамбовской области введут новые меры поддержки

15 октября 2025
0
Теперь семьи участников специальной военной операции, погибших или пропавших без вести, смогут обращаться в суд без уплаты государственной пошлины. Соответствующий законопроект был принят сегодня, 14 октября, на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Документ вносит изменения в статью 333.36

Суд по делу о загрязнении притока Цны подошёл к финалу: прокуратура скорректировала сумму ущерба

14 октября 2025
0
Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях громкого судебного разбирательства по делу о загрязнении притока Цны — реки Жигалки, где канализационные стоки из коллектора «РКС-Тамбов» в течение месяцев попадали в водоём в Ахлебиновской роще. Судебное заседание, состоявшееся после почти

Тамбовская область взяла девять золотых медалей на агровыставке «Золотая осень — 2025»

14 октября 2025
0
Тамбовская область вновь подтвердила статус одного из лидеров российского агропрома — на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» регион завоевал девять золотых медалей в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции». Высокими наградами отмечены хлеб

Рядом с усадьбой Асеева появится новый четырёхзвёздочный отель и обновлённый парк

14 октября 2025
0
В Тамбове рядом с исторической усадьбой Асеева к весне 2026 года откроется современный четырёхзвёздочный отель. Здание бывшего кардиологического санатория, расположенное неподалёку от особняка, сейчас проходит капитальный ремонт. Новый владелец объекта — холдинг WEFAMILYGROUP, известный в регионе

РСПП поможет тамбовским промышленникам привлечь новые инвестиции

14 октября 2025
0
В Москве состоялась встреча президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина и вице-президента Сергея Мытенкова с представителями Регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» (РОР АПП). Основная

Бывший чиновник мичуринской администрации получил 3,5 года условно за подлог при строительстве водозабора

13 октября 2025
0
В Мичуринске вынесен приговор бывшему чиновнику городской администрации, обвинённому в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осуждённому запрещено в течение двух лет занимать руководящие и

В Мичуринске начались инженерные исследования для реставрации первого здания института имени Мичурина

13 октября 2025
0
В Мичуринске приступили к инженерным исследованиям на объекте культурного наследия регионального значения — «Первом здании Центрального научно-исследовательского института северного плодово-ягодного хозяйства имени И.В. Мичурина». Историческое здание располагается на пересечении улиц Советской и

В Тамбове и Котовске часть домов остаётся без тепла: власти обещают нормализовать ситуацию к началу недели

13 октября 2025
0
Проблемы с подачей отопления зафиксированы в Тамбове, Котовске и Тамбовском округе. Именно в этих муниципалитетах тепло пока поступило не во все жилые дома. Об этом сообщили на оперативном совещании у губернатора Евгения Первышова, где обсуждалось начало отопительного сезона в регионе. Министр ТЭК

Информационные табло в Тамбове «потеряли связь с сервером» из-за мер безопасности

13 октября 2025
0
Жители Тамбова всё чаще замечают, что электронные табло на остановках общественного транспорта перестали показывать время прибытия автобусов. Вместо привычных цифр о движении маршрутов — короткое сообщение: «Нет связи с сервером». Как сообщает деловое издание «Вердикт», сбои в работе

В правительстве Тамбовской области — новые назначения в экономическом и социальном блоках

13 октября 2025
0
В администрации Тамбовской области объявлен крупный блок кадровых решений, охватывающий ключевые направления — экономику, промышленность, экологию, ЖКХ и работу с обращениями граждан. Исполняющим обязанности министра экономической и инвестиционной политики назначен Иван Сафронов. Он уже занимал

В Мичуринске пройдёт кинофорум «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”»

12 октября 2025
0
Мичуринск. С 18 по 22 октября наукоград станет площадкой для кинофорума «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”» (12+). В программу вошли показы лучших отечественных фильмов, творческие встречи со звёздами кино и эстрады, а также концертные мероприятия. Об этом сообщает «Мичуринская правда». В

В Тамбовской области семь железнодорожных остановок получили имена — среди них станция в Мичуринске

12 октября 2025
0
На Юго-Восточной железной дороге прошла масштабная работа по присвоению названий безымянным остановочным пунктам. Как сообщает пресс-центр ЮВЖД, новые имена получили 38 станций, из них семь — в Тамбовской области. В частности, остановочный пункт «408 км» в черте Мичуринска теперь называется
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги