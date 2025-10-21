|
С дорожной компании «ДСУ-2» могут взыскать почти полмиллиарда рублей налоговых доначислений
Вчера, 16:34
Комментариев: 0
Версия для печати
Арбитражный суд Тамбовской области отменил обеспечительные меры, которые с конца августа приостанавливали взыскание почти 478 млн рублей с ЗАО «ДСУ-2». Теперь налоговая служба может возобновить действия по взысканию этой суммы.
Речь идёт о доначисленных налогах, пенях и штрафах, выявленных по итогам проверки за 2022 год. В апреле 2025 года ФНС вынесла решение о доначислении более 320 млн рублей налогов и страховых взносов, а с учётом штрафных санкций общая сумма требований выросла почти до 478 млн рублей.
Как уточняют в судебных документах, отмена обеспечительных мер произошла накануне заседания по иску ФНС к компании, на стороне которой также выступает прокуратура региона. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.
Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин ранее проходил фигурантом уголовного дела по статье уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По данным следствия, речь шла о 120 млн рублей.
Решение суда фактически развязывает руки налоговым органам, позволяя начать процедуру взыскания, что может отразиться на работе дорожной компании и исполнении действующих контрактов.
ЗАО «ДСУ-2» — одно из старейших дорожно-строительных предприятий региона, основано в 1992 году. По итогам 2024 года выручка компании составила около 4,1 млрд рублей, чистая прибыль — 2,5 млн рублей. В портфеле — более 130 госконтрактов на сумму около 23 млрд рублей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.