С дорожной компании «ДСУ-2» могут взыскать почти полмиллиарда рублей налоговых доначислений



Речь идёт о доначисленных налогах, пенях и штрафах, выявленных по итогам проверки за 2022 год. В апреле 2025 года ФНС вынесла решение о доначислении более 320 млн рублей налогов и страховых взносов, а с учётом штрафных санкций общая сумма требований выросла почти до 478 млн рублей.



Как уточняют в судебных документах, отмена обеспечительных мер произошла накануне заседания по иску ФНС к компании, на стороне которой также выступает прокуратура региона. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.



Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин ранее проходил фигурантом уголовного дела по статье уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По данным следствия, речь шла о 120 млн рублей.



Решение суда фактически развязывает руки налоговым органам, позволяя начать процедуру взыскания, что может отразиться на работе дорожной компании и исполнении действующих контрактов.



