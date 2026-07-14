Евгений Первышов предложил за десять лет увеличить бюджет Тамбовской области до 100 млрд рублей

«67-е место говорит само за себя. Мы почти в хвосте находимся. Одна из ключевых задач — пополнение бюджета. Бюджет Тамбовской области, именно региональный, должен составлять порядка 100 миллиардов рублей. К этой цифре мы должны все стремиться», — заявил Евгений Первышов.

«Наша задача — добиться как минимум паритета по вкладу в ВРП. Ведь сельское хозяйство — это определённые риски, мы зависим от сезонности и погоды. Активное развитие промышленного производства позволит нам не только стабилизировать областной бюджет, но и увеличить вклад Тамбовской области в технологический суверенитет России», — подчеркнул Евгений Первышов.

«Социальная сфера находится на достаточно низком уровне. Зарплаты врачей, зарплаты учителей — тот блок, который крайне востребован. Но с ростом экономики, с ростом бюджета мы будем принимать решения, направленные на улучшение качества жизни именно этих категорий граждан», — заявил Евгений Первышов.

В Тамбовской областной Думе прошло расширенное заседание, на котором глава региона Евгений Первышов представил ежегодный отчёт о работе правительства Тамбовской области в 2025 году. Это стало его первым таким выступлением после назначения на должность в 2025 году.Главной темой доклада стала экономика региона и необходимость увеличения доходов областного бюджета. По словам Первышова, налоговые и неналоговые поступления в 2025 году составили 53,9 млрд рублей. Это почти на 14% больше, чем годом ранее, однако для развития региона этих средств недостаточно.Глава региона поставил задачу за десять лет увеличить собственные доходы областной казны с нынешних 53 млрд рублей до 100 млрд рублей. При этом в 2025 году Тамбовская область получила из федерального бюджета дотации и субсидии на 27,9 млрд рублей.Ещё одной проблемой Первышов назвал структуру экономики. По предварительной оценке, валовой региональный продукт в 2025 году вырос на 3,8% и достиг 625 млрд рублей. При этом сельское хозяйство занимает в нём 23,5%, а промышленность — 18,5%. Глава региона считает, что вклад этих отраслей нужно как минимум выровнять.В промышленности регион уже показывает рост. По итогам 2025 года Тамбовская область заняла пятое место в ЦФО по индексу промышленного производства, объём выпуска превысил 444 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал составили 102,5 млрд рублей.В аграрном секторе, по словам главы региона, собран рекордный урожай зерна — 5,5 млн тонн. Тамбовская область занимает первое место в России по кукурузе, второе — по сахарной свёкле, четвёртое — по сое, восьмое — по зерновым и подсолнечнику. Продукция АПК поставлялась в 42 страны.Отдельно Первышов остановился на национальных проектах. В 2025 году область участвовала в 12 нацпроектах, уровень достижения показателей составил 99,7%. В регионе ввели 70 социально значимых объектов, в текущем году планируется ещё 71.Говоря о социальной сфере, глава региона признал, что зарплаты в регионе пока остаются ниже общероссийских. Средний уровень составляет 64 тыс. рублей, при этом на ведущих предприятиях аграрного и промышленного сектора фонд зарплаты уже достигает 100 тыс. рублей и более.Глава региона также анонсировал дальнейшую работу над бюджетом, развитие особой экономической зоны и более активное участие Тамбовской области в федеральных программах.