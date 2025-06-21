Тамбовская область подводит итоги ПМЭФ-2025 Комментариев: 0



— Сравнительно с другими регионами сумма может показаться скромной, но для нас — «мал золотник, да дорог», — отметил Евгений Первышов. Он подчеркнул, что важно не просто подписывать договоры, а доводить каждый проект до запуска, включая контроль за строительством, производственным запуском и выходом на полную мощность.



Врио главы региона поручил членам правительства персонально отвечать за реализацию каждого инвестиционного проекта, обозначив необходимость усилить работу по закреплению инвесторов и доведению ранее заявленных проектов до логического завершения.



АПК — в центре внимания: более 15 млрд рублей инвестиций в аграрный сектор

Особое внимание на форуме было уделено агропромышленному комплексу Тамбовской области. В этой сфере заключено три ключевых соглашения на сумму 15,5 млрд рублей:



ООО «Тамбовская сахарная компания» инвестирует 11,7 млрд рублей в строительство сахарного завода мощностью до 12 тыс. тонн переработки сахарной свёклы и 1,5 тыс. тонн сахара-сырца в сутки. Предприятие станет одним из крупнейших в регионе и может стать якорным для будущей особой экономической зоны.



ООО «Тамбовский элеватор» реализует проект по строительству элеваторного комплекса вместимостью 95 тыс. тонн. Объём инвестиций составит 1,8 млрд рублей. Новый объект улучшит логистику хранения и транспортировки зерна.



ОАО «Токаревская птицефабрика» вложит 2 млрд рублей в создание цеха комбикормового завода по производству соевого жмыха с производственной мощностью 750 тонн в сутки.



Евгений Первышов признал, что ранее работа по привлечению и сопровождению инвесторов велась недостаточно активно. Новый подход, по его словам, будет опираться на персональную ответственность и прицельное взаимодействие с бизнесом на каждом этапе — от первых переговоров до запуска производства.



— Наша задача — чтобы ни один проект не остался на бумаге. Инвестиции должны быть реальными, а результаты — ощутимыми для экономики региона, — подчеркнул глава области.



Фото: Павел Васильев На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов подвёл итоги участия региона в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Главный результат — 13 инвестиционных соглашений на общую сумму 30 миллиардов рублей.— Сравнительно с другими регионами сумма может показаться скромной, но для нас — «мал золотник, да дорог», — отметил Евгений Первышов. Он подчеркнул, что важно не просто подписывать договоры, а доводить каждый проект до запуска, включая контроль за строительством, производственным запуском и выходом на полную мощность.Врио главы региона поручил членам правительства персонально отвечать за реализацию каждого инвестиционного проекта, обозначив необходимость усилить работу по закреплению инвесторов и доведению ранее заявленных проектов до логического завершения.АПК — в центре внимания: более 15 млрд рублей инвестиций в аграрный секторОсобое внимание на форуме было уделено агропромышленному комплексу Тамбовской области. В этой сфере заключено три ключевых соглашения на сумму 15,5 млрд рублей:ООО «Тамбовская сахарная компания» инвестирует 11,7 млрд рублей в строительство сахарного завода мощностью до 12 тыс. тонн переработки сахарной свёклы и 1,5 тыс. тонн сахара-сырца в сутки. Предприятие станет одним из крупнейших в регионе и может стать якорным для будущей особой экономической зоны.ООО «Тамбовский элеватор» реализует проект по строительству элеваторного комплекса вместимостью 95 тыс. тонн. Объём инвестиций составит 1,8 млрд рублей. Новый объект улучшит логистику хранения и транспортировки зерна.ОАО «Токаревская птицефабрика» вложит 2 млрд рублей в создание цеха комбикормового завода по производству соевого жмыха с производственной мощностью 750 тонн в сутки.Евгений Первышов признал, что ранее работа по привлечению и сопровождению инвесторов велась недостаточно активно. Новый подход, по его словам, будет опираться на персональную ответственность и прицельное взаимодействие с бизнесом на каждом этапе — от первых переговоров до запуска производства.— подчеркнул глава области.Фото: Павел Васильев



